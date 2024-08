Na noite de quarta-feira, 14, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pela central de operações para comparecer à Rua 1501, no Bairro Cristo Rei, após uma denúncia ao 190 sobre o furto de uma motoneta.

No local, os policiais fizeram contato com a vítima, J., que relatou ter deixado sua motoneta, uma Honda Biz 125 Flex, cor preta, ano 2011, placa NCZ 3294 de Vilhena/RO, estacionada em frente à residência de sua mãe. Cerca de meia hora depois, ao sair, ela percebeu que o veículo havia sido furtado.

A vítima informou que não conseguiu visualizar o autor do furto. Além da motoneta, foram levados um molho de chaves, uma térmica de tereré vermelha pequena com copo, e uma blusa de frio preta, que estavam no compartimento de carga do veículo.

Diante dos fatos, foi registrado um boletim de ocorrência para as providências cabíveis.