Na tarde desta quinta-feira, 15, um apagão de cerca de 40 minutos em parte do estado de Rondônia deixou a população preocupada.

Contudo, a Assessoria de Comunicação da Energisa emitiu uma nota explicando o ocorrido.

>>>Leia a nota na íntegra:

Nota de Esclarecimento: Um problema no Sistema Interligado Nacional (SIN) provocou uma interrupção no fornecimento de energia em algumas regiões de Rondônia nesta tarde. A Energisa está aguardando autorização do Operador Nacional do Sistema (ONS) para restabelecer o fornecimento.