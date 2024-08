Os contratos da soja em grão para entrega em setembro fecharam com alta de 5 centavos de dólar, ou 0,52%, a US$ 9,52 1/4 por bushel. A posição novembro teve cotação de US$ 9,68 1/2 por bushel, com ganho de 6 centavos ou 0,62%.

Nos subprodutos, a posição dezembro do farelo fechou com alta de US$ 4,50 ou 1,5%, a US$ 303,70 por tonelada. Já no óleo, os contratos com vencimento em dezembro fecharam a 38,88 centavos de dólar, com perda de 0,21 centavo ou 0,45%.