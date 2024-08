Em meio à grave situação que Porto Velho enfrenta, com a densa fumaça das queimadas na Amazônia fechando o Aeroporto Governador Jorge Teixeira e levando a cidade ao topo do ranking mundial de poluição, a Deputada Estadual Rosangela Donadon exige ações urgentes e coordenadas para reprimir as queimadas que devastam Rondônia e a Amazônia.

“Hoje, Porto Velho amanheceu envolta em uma nuvem de fumaça que não apenas prejudica a visibilidade, mas ameaça diretamente a saúde e a vida de nossos cidadãos. Com o índice de poluição atingindo níveis perigosos, estamos testemunhando um aumento exponencial de crianças e idosos nas unidades de pronto atendimento (UPAs), com quadros respiratórios agravados pela poluição. Não podemos aceitar que essa situação continue,” afirmou a deputada.

Rosangela Donadon ressaltou que as queimadas estão causando uma verdadeira crise de saúde pública. “As partículas tóxicas liberadas no ar durante as queimadas são extremamente prejudiciais, especialmente para os mais vulneráveis. Estamos vendo nossos hospitais e UPAs sobrecarregados, com um aumento significativo de casos de doenças respiratórias, como asma e bronquite, que estão piorando drasticamente por conta da qualidade do ar. Crianças e idosos, que já têm sistemas imunológicos mais frágeis, estão pagando o preço mais alto.”

A deputada também destacou que, em várias localidades de Rondônia, como Vilhena, a situação é ainda mais crítica. “Algumas regiões estão enfrentando condições ainda piores do que outras, e é fundamental que isso seja levado em consideração nas ações de combate às queimadas. A situação em Porto Velho e Vilhena, por exemplo, é alarmante e exige uma resposta rápida e eficaz.”

Além dos graves impactos na saúde, a deputada ressaltou os prejuízos econômicos e sociais provocados pelas queimadas. “O fechamento do aeroporto, os voos desviados, e os atrasos são apenas a superfície do problema. A economia local está sendo duramente afetada, com impactos no transporte, turismo, comércio e serviços. Produtores rurais estão sofrendo perdas irreparáveis, e a destruição da biodiversidade amazônica ameaça não só o meio ambiente, mas também a sustentabilidade das futuras gerações.”

Diante desse cenário, Rosangela Donadon cobra uma resposta enérgica dos governos estadual e federal. “Precisamos de uma mobilização imediata das autoridades ambientais, forças de segurança e comunidades locais para enfrentar essa calamidade. É crucial intensificar as ações de fiscalização, prevenção e punição dos responsáveis por essas queimadas criminosas. A Amazônia é um patrimônio global, e sua destruição traz consequências devastadoras para todos nós. Rondônia não pode continuar sendo vítima dessa negligência.”

A deputada também fez um apelo à população para que colabore denunciando queimadas ilegais e adotando medidas de precaução durante este período crítico. “Precisamos nos unir, denunciar os crimes ambientais e tomar as precauções necessárias para proteger nossa saúde e nosso estado. Vamos cobrar ações das autoridades e fazer nossa parte para minimizar os impactos dessa crise.”

Na data de hoje, a deputada está oficiando os órgãos responsáveis pela repressão e controle das queimadas, exigindo medidas imediatas para enfrentar essa situação crítica.