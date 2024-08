Nos últimos dias, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de Vilhens, tem registrado um aumento significativo no número de pacientes, decorrente das intensas queimadas que têm afetado a região.

O impacto das queimadas no sistema respiratório tem sido alarmante, especialmente entre crianças e a demanda na UPA cresceu de forma exponencial.

A situação, classificada como atípica pelos profissionais da saúde e apesar de contar com sete médicos disponíveis para o atendimento, a quantidade de pessoas que chegam não para de aumentar, o que tem desafiado a capacidade de resposta da unidade. Os casos mais preocupantes são os de crianças.

Segundo o médico Gabriel de Souza, plantonista da UPA, crianças com bronquiolite são as mais afetadas pela fumaça e é preciso que os pais estejam alerta aos sintomas. Segundo o médico, alterações na respiração e febre, podem indicar a doença causada pelas alterações climáticas e o excesso de fumaça que cobre a cidade durante esse período do ano.

O sistema respiratório infantil é particularmente vulnerável. As crianças expostas à fumaça de queimadas podem sofrer de tosse persistente, falta de ar e irritação nas vias aéreas. Em casos mais graves, a exposição pode levar a exacerbação de condições pré-existentes, como asma e bronquite.

Em adultos e idosos A exposição prolongada à fumaça também pode agravar condições respiratórias como a DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) e aumentar o risco de infecções respiratórias. A irritação das vias aéreas pode causar desconforto significativo e dificuldades respiratórias.

O médico alerta para a necessidade do uso de umidificadores em casa para minimizar o impacto da fumaça e, assim, evitar que mais pessoas precisem procurar os serviços médicos da UPA.

A Secretaria Municipal de Saúde e a Santa Casa, informam que o atendimento está sendo mantido com o máximo possível de médicos e reforçam que quem puder use os umidificadores para evitarmos um fluxo ainda maior de pessoas.

Hoje, sete médicos estavam de plantão para garantir o atendimento a todos que procuraram a UPA. “Estamos enfrentando uma situação de grande desafio devido ao aumento do fluxo de pacientes causado pelas queimadas recentes. A saúde respiratória da população, especialmente das crianças, está em risco devido à poluição do ar. A equipe médica está fazendo o possível para atender a todos, mas a situação exige compreensão e cooperação da comunidade. Seguindo as recomendações de proteção e mantendo-se informados, podemos mitigar os impactos dessa crise e proteger a nossa saúde”, disse o diretor Técnico da Santa Casa, médico William Sabino.

Para minimizar os efeitos das queimadas na saúde respiratória, é recomendável que a população adote algumas precauções: Evitar a exposição direta à fumaça: Fique em ambientes fechados e mantenha as janelas fechadas durante períodos de queimada.

Utilizar máscaras: Máscaras N95 podem ajudar a filtrar partículas tóxicas e reduzir a exposição. Manter a hidratação: Beber bastante água pode ajudar a manter as vias aéreas hidratadas. Consultar o médico na UPA: Em caso de sintomas respiratórios persistentes, é importante procurar atendimento médico.