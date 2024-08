Na madrugada desta quinta-feira, 15, a Polícia Militar foi acionada pela central de operações para atender a uma ocorrência de furto em uma clínica dentária em Vilhena.

A guarnição chegou rapidamente ao local e fez contato com M., que se identificou como vítima. Ele relatou que sua funcionária, responsável pela manutenção do estabelecimento, chegou por volta das 6h e encontrou a porta de vidro quebrada, entrando imediatamente em contato com ele. Ao chegar ao local, M., constatou o furto de um notebook. Ao revisar as imagens das câmeras de segurança, observou que dois homens chegaram em uma motoneta Honda Biz. Um dos indivíduos, utilizando um pé-de-cabra, quebrou a porta, invadiu a clínica e furtou o notebook. Em seguida, o ladrão subiu na garupa da motoneta, onde seu comparsa o aguardava, e ambos fugiram.

Durante o registro da ocorrência, os policiais foram informados sobre um segundo furto, desta vez em uma casa de carnes. Em contato com E., proprietário do estabelecimento, foi relatado que um vizinho ligou para ele por volta das 6h30, avisando que a porta do comércio havia sido quebrada. Ao chegar no local, E., constatou o furto de vários maços de cigarros da marca Rothmans e um celular LG K52 de cor prata. As imagens das câmeras de segurança mostraram os mesmos dois homens, com o mesmo modus operandi, chegando em uma motoneta Honda Biz vermelha, utilizando um pé-de-cabra para quebrar a vidraça e invadir o estabelecimento.

Pouco tempo depois, a mesma guarnição foi chamada para atender a outro furto, desta vez em uma distribuidora. Em contato com K., a vítima relatou que foi avisada por um vizinho, por volta das 7h, que a vidraça de seu estabelecimento havia sido quebrada. Ao chegar no local, K., constatou o furto de R$ 200,00 em dinheiro, que estava no caixa para troco. As câmeras de segurança registraram novamente dois homens em uma motoneta Honda Biz vermelha, sendo um deles armado com um pé-de-cabra, quebrando a porta e subtraindo o dinheiro. Após o crime, o ladrão fugiu da mesma forma, na garupa da motoneta.

Em todas as três ocorrências, diversas viaturas foram mobilizadas na busca pelos criminosos, mas até o momento, eles não foram localizados.

>>>Vídeos:

https://