O início da campanha de Sinésio José à prefeitura de Cerejeiras foi marcado por um grande adesivaço na tarde desta sexta-feira (15), na Praça dos Pioneiros.

Acompanhado do candidato a vice-prefeito, Valdir Carlos, do deputado Ezequiel Neiva, de dezenas de vereadores da coligação Renovação, União E Compromisso, e de apoiadores, Sinésio José deu a largada a sua campanha adesivando dezenas de carros e motos.

Sinésio agradeceu a participação voluntária cidade. Disse que a adesão a sua candidatura tem sido surpreendente, pelo início de um processo eleitoral. “É o desejo pela mudança como reflexo do descontentamento da população. E nós, temos a confiança do povo. Foi esse clamor popular que me trouxe à posição de candidato a prefeito da nossa cidade, na certeza de que posso contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade” acrescentou.

O deputado Ezequiel Neiva destaca que Sinésio José e Valdir Carlos são as melhores opções para Cerejeiras. “O Sinésio é agropecuarista conceituado no município. É um empreendedor que gera empregos e renda na cidade. O Valdir tem a experiência de quase 25 anos de serviço publico na prefeitura, sendo secretário de Planejamento por vários anos.