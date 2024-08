A Associação Cativar, em Vilhena, está com inscrições abertas para o “Projeto Câmara em Movimento”, voltado para mulheres a partir de 14 anos.

Este projeto oferece aulas de dança, incluindo Jazz, Zumba, Ritmus e, como novidade, aulas de Step.

As aulas acontecem no Campo O Verdão, localizado na Avenida Jô Sato, nº 1.415, todas as terças e quintas-feiras, a partir das 18h30. Além disso, uma vez por mês, as participantes realizam apresentações em diversos bairros do município.

O projeto tem como objetivo promover a saúde e o bem-estar das mulheres vilhenenses através da dança, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. As atividades estimulam a socialização, ajudando a reduzir o sedentarismo e a prevenir doenças relacionadas ao ócio, além de diminuir o risco de depressão. A prática também desenvolve habilidades físicas, disciplina, concentração e autoestima das alunas.

Interessadas em se inscrever ou obter mais informações podem entrar em contato pelos números de WhatsApp: (69) 9 9393-9572 ou (69) 9 8147-6925.