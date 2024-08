Os Jogos Paralímpicos de 2024, que acontecerão em Paris de 28 de agosto a 8 de setembro, prometem ser um evento repleto de emoção e superação.

A competição, que teve sua primeira edição em 1960 em Roma, Itália, reúne os melhores atletas com deficiência do mundo. Neste ano, mais de 4.400 competidores estarão presentes, representando diversos países em 12 dias de disputas intensas.

Durante o quadro “Momento da Inclusão”, exibido no jornal Bom Dia da TV Rondônia nesta quarta-feira, 14 de agosto, o ativista advogado, Jailton Delogo destacou a força da delegação brasileira para os Jogos Paralímpicos de Paris. Com 279 atletas competindo em 20 modalidades, Delogo expressou sua confiança no desempenho do Brasil: “Vamos acreditar, o Brasil vai superar as 72 medalhas conquistadas em Tóquio. Os atletas vão alcançar em Paris muito mais medalhas do que nos Jogos de 2020, quando ficamos na sétima colocação.”

Além de sua participação na TV, Jailton Delogo também é uma figura ativa nas redes sociais, como TikTok, Kwai e Instagram. No mesmo dia, 14 de agosto, ele compartilhou um vídeo enfatizando a importância de pessoas com deficiência analisarem cuidadosamente as propostas dos candidatos nas eleições de 2024. Delogo ressaltou a relevância do voto consciente para toda a população.

Para quem deseja acompanhar mais sobre o tema “Pessoa com Deficiência” e outras dicas valiosas, o perfil de Jailton Delogo nas redes sociais é uma excelente fonte de informações. Acesse @jailtondelogo no Instagram para conferir seus conteúdos informativos e inclusivos.

Acompanhe o trabalho de Jailton Delogo e fique por dentro de todas as novidades sobre os Jogos Paralímpicos e questões relacionadas às pessoas com deficiência.