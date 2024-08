Em alusão à Semana da Advocacia comemorada entre os dias 11 e 18 de agosto, o senador Confúcio Moura (MDB-RO), em pronunciamento na Tribuna esta semana, prestou uma homenagem aos advogados de Rondônia pelos 50 anos de fundação da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no estado.

Confúcio Moura lembrou que OAB Rondônia nasceu no dia 18 de fevereiro de 1974, durante o regime de exceção, antes mesmo da criação e instalação do estado e do funcionamento do Tribunal de Justiça.

O parlamentar enfatizou que no início dos anos 50, algumas vezes, “pisotearam o Estado de Rondônia”. Segundo ele, por ser um estado, um território, distante, isolado. “Era quase a parte do chamado de Brasil profundo. Até mesmo o Conselho Federal da OAB não aceitava plenamente a ousadia de um grupo de persistentes advogados de Porto Velho em busca da criação do seu órgão de classe”, contou.

O senador descreveu que no Rio de Janeiro, onde ficava a sede, o Conselho Federal demorava a atender aos clamores do grupo de pioneiros constituído apenas por 23 advogados. “Antecipando a criação do estado e do Tribunal de Justiça (TJRO), os advogados só se sentiram mais confortáveis em 4 de janeiro de 1982, quando o estado era criado e Fouad Darwich Zacharias veio a ser o primeiro Presidente do Tribunal de Justiça”, pontuou.

Ao longo do seu pronunciamento Confúcio Moura foi relembrando os personagens importantes da advocacia rondoniense. Citou o Presidente da seccional, Márcio Nogueira, e outros brilhantes advogados na atualidade e também os pioneiros, como Fouad Zacharias, José Mário Alves da Silva, Odacir Soares, Amadeu Matzenbacher, José Itamar de Moura Dantas, José de Abreu Bianco, Amir Lando, Moreira Mendes, Juscelino Amaral, Tomás Correia, Orestes Muniz, José de Almeida Júnior, Renata Fabris, Nilton Marena, Jackson Chediak e muitos outros.