Em um movimento estratégico surpreendente, a Federação Brasil da Esperança lançou oficialmente sua chapa para a disputa da Prefeitura de Colorado do Oeste, na região sul de Rondônia.

A chapa é composta por Cido do PT, ex-vereador, e a Professora Conceição como vice.

A decisão de manter a candidatura fora da movimentação midiática durante as pré-campanhas foi tomada pela federação após realizar sua convenção dentro do prazo legal, confirmando o pedido de registro quase no limite estabelecido pela Justiça Eleitoral.

Cido do PT, em entrevista concedida ao Extra de Rondônia na noite desta quinta-feira, 15, revelou que os integrantes da federação se reunirão nesta sexta-feira, 16, para organizar a campanha. Ele destacou que a proposta da chapa é participar da disputa apresentando ideias e metas concretas, evitando o confronto direto ou críticas aos demais candidatos.

Com o lançamento dessa quinta candidatura, Colorado do Oeste se torna o município com a disputa mais acirrada pelo cargo de prefeito na região do Cone Sul. A diversidade de chapas promete tornar o pleito eleitoral dinâmico e competitivo.

A Federação Brasil da Esperança, composta por partidos como o PT, PCdoB e PV, decidiu por essa estratégia de lançamento surpresa para aumentar as chances de sucesso no pleito, trazendo propostas voltadas para o desenvolvimento social e econômico do município.

A expectativa agora gira em torno dos próximos passos da campanha de Cido do PT e Professora Conceição, que devem apresentar suas propostas detalhadas nos próximos dias. A disputa em Colorado do Oeste promete ser uma das mais observadas na região.

AS OUTRAS CHAPAS

As outras chapas que disputam o pleito eleitoral são as seguintes: Gilmar da Saúde (PSD) encabeça a chapa com Tião Almeida (PSD) como vice. Lindon Jonson Costa (MDB), acompanhado por Isaías Donadon (AGIR) na vice, também está na disputa. Edinho da Rádio (PL) optou por uma chapa “puro sangue”, tendo como vice a vereadora Marlúcia de Almeida. João Batista Pereira (União Brasil), atual vice-prefeito, tenta a eleição ao lado do vereador Wender de Souza Castro Silva, também do União Brasil (leia mais AQUI).