Nesta quarta-feira (15), a Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia de Mirante da Serra, em ação conjunta com a Delegacia de Polícia de Ouro Preto do Oeste, a Polícia Militar de Mirante da Serra e o PATAMO de Ji-Paraná, deflagrou uma operação na cidade de Mirante da Serra focada no combate ao crime organizado, tráfico de drogas e armas.

A operação resultou no cumprimento de três mandados de busca e apreensão, culminando na prisão em flagrante de um dos principais líderes de uma organização criminosa atuante na região. Durante as buscas, foram apreendidas duas armas de fogo com a numeração raspada, além de munições.

As investigações, que seguem em curso, têm como objetivo identificar outros membros envolvidos com a organização criminosa e elucidar possíveis crimes cometidos com o uso das armas apreendidas.

A Polícia Civil de Rondônia permanece empenhada em desmantelar as ações criminosas que ameaçam a segurança da população.