Um fato inusitado aconteceu esta semana dentro do Hospital Regional de Vilhena. O homem que no último domingo protagonizou um momento de tensão na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde xingou um médico e empurrou um computador que acabou danificado, se arrependeu do episódio e fez questão de ir pessoalmente à direção da Santa Casa no Hospital Regional para se retratar publicamente (leia mais AQUI).

O paciente revelou que estava com dores no pescoço em razão de um mergulho na parte rasa de um rio e havia “tomado umas a mais”, o que o levou a perder a noção dos seus atos. Segundo ele, visivelmente envergonhado pelo comportamento na UPA, não havia qualquer razão para o ato insano, motivo pelo qual se arrependeu e teve a grandeza de se desculpar com os profissionais através de um vídeo gravado.

A atitude do paciente demonstra claramente que algumas situações que se tornam pública e acabam afetando a opinião das pessoas que nem sempre tem acesso ao “que de fato aconteceu” e acabam fazendo pré julgamentos que normalmente recaem sobre os profissionais e, raramente sobre alguns pacientes que não respeitam as normas.

O rapaz se comprometeu até mesmo a ressarcir o erário público, caso seja confirmado que o equipamento tenha sido danificado.

A Santa Casa e direção da UPA demonstraram respeito à decisão do rapaz e disseram que os profissionais estão nas unidades para atender a população sempre da melhor forma possível, com respeito, dignidade e profissionalismo.

