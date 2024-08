No próximo sábado, 24 de agosto, a cidade de Vilhena sediará o 1º Encontro de Palmeirenses de Vilhena e Região.

O evento será realizado na Associação dos Policiais Civis de Vilhena, a partir das 16h. Torcedores do Palmeiras terão a oportunidade de se reunir e celebrar o amor pelo clube alviverde em um encontro repleto de momentos especiais.

O grande destaque do evento será a presença dos ex-jogadores Evair, o “Matador”, e Júnior, que fez parte da campanha do pentacampeonato mundial da Seleção Brasileira em 2002. Evair, ídolo do Palmeiras, é conhecido por seus gols decisivos, especialmente no título do Campeonato Brasileiro de 1993. Já Júnior, com sua habilidade e experiência, contribuiu para a conquista do título mundial, tornando-se uma figura respeitada no futebol brasileiro.

A entrada para o evento será ingresso e um quilo de alimento não perecível. Os donativos arrecadados serão destinados a ajudar famílias em situação de vulnerabilidade na região.

Os interessados em mais informações sobre o 1º Encontro de Palmeirenses de Vilhena e Região podem entrar em contato pelo telefone (69) 98100-5584.