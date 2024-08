No sábado, 17, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça de morte em Vilhena.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição foi ao local solicitado e, em contato com a vítima, esta relatou aos policiais que havia cobrado, via aplicativo de mensagem, um homem que lhe devia a quantia de R$ 400,00. O devedor, no entanto, não gostou da cobrança.

Algum tempo depois, o suspeito foi até a casa da vítima portando uma arma de fogo. Ele invadiu o imóvel e, apontando a arma em direção à vítima, proferiu ameaças de morte, dizendo: “Vou mostrar pra você como se cobra bandido”.

Com medo, a vítima conseguiu acionar a polícia, mas, nesse intervalo, o suspeito fugiu do local em uma motoneta Honda BIZ de cor branca.

Durante o registro da ocorrência, os militares levantaram informações de que o suspeito possui outras ocorrências registradas por ameaça e porte ilegal de arma de fogo.