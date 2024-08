Apesar de ter sido realizado antes das decisivas partidas de volta das oitavas da Libertadores, o clássico foi bastante movimentado, com domínio absoluto do Botafogo, especialmente na segunda etapa. O resultado coloca ainda mais pressão no Flamengo de Tite, que vem de atuações abaixo da média.

Lesão de Arrascaeta e domínio do Botafogo

O Botafogo foi para cima desde o início e abriu o placar logo aos 3 minutos, quando Marlon Freitas cruzou, Mateo Ponte antecipou os defensores e marcou de cabeça. A situação ficou ainda pior para o Flamengo quando Arrascaeta deixou o campo sentindo dores. O time já estava desfalcado de Viña, Pedro, Everton Cebolinha e Gabigol por lesão.

O time visitante, no entanto, empatou aos 22 minutos. Léo Ortiz lançou Bruno Henrique recebe em velocidade e, com uma cavadinha em John, o atacante marcou seu sétimo gol em oito duelos contra o Botafogo – e celebrou novamente com o gesto provocativo de “chororô”.

O Botafogo seguiu mais incisivo e chegou ao segundo gol no início da segunda etapa. Após saída de jogo errada do Flamengo, o argentino Almada invadiu a área e chutou bloqueado; no rebote, Igor Jesus mandou para as redes. O Glorioso ainda teve uma chance de ouro para ampliar, em pênalti cometido por Ayrton Lucas em Luiz Henrique, o grande destaque da partida, assinalado com auxílio do VAR.

No entanto, num duelo entre argentinos, Rossi defendeu o chute cruzado de Almada. O Botafogo, no entanto, selou a goleada nos minutos finais com dois gols de Matheus Martins. Aos 39, Savarino cruzou na medida, na cabeça do atacante. Aos 48, Matheus Martins invadiu a área pela esquerda, chuta no alto de canhota e deu números finais ao clássico.

Próximos jogos de Flamengo e Botafogo

Os dois times tem compromissos importantíssimos pelas oitavas de final da Libertadores. Depois de vencer o Palmeiras na ida por 2 a 1, o Botafogo vai ao Allianz Parque, na quarta-feira, 21, às 21h30 para decidir a vaga.

Já o Flamengo viaja até La Paz para encarar o Bolívar na quinta, 22, às 21h30, depois de ter vencido o jogo de ida por 2 a 0. Pelo Brasileirão, o Botafogo volta a campo pela 24ª rodada diante do Bahia, em Salvador, no domingo, 25, às 16h. No mesmo dia, às 20h, o Flamengo recebe o Red Bull Bragantino.