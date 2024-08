Na última semana, o deputado estadual Affonso Cândido, que é candidato a prefeito de Ji-Paraná, usou suas redes sociais para esclarecer uma situação que vem sendo explorada por adversários políticos.

O tema envolve um pedido de impugnação de sua candidatura, baseado em um episódio ocorrido anos atrás, durante sua gestão como presidente da Câmara Municipal de Ji-Paraná.

Em sua postagem no Instagram, Affonso Cândido destacou que não há qualquer irregularidade que comprometa sua candidatura. O deputado explicou que, em 2019, quando estava à frente da Câmara Municipal, foi concedido um auxílio a todos os servidores e vereadores, com base em uma lei devidamente aprovada. No entanto, o Tribunal de Contas entendeu que a aprovação da lei deveria ter ocorrido na legislatura anterior.

Affonso fez questão de ressaltar que os valores pagos foram integralmente devolvidos, não havendo má fé ou prejuízo aos cofres públicos. Ele afirmou que o pedido de impugnação feito pelo Ministério Público é uma parte legítima do processo, mas que não representa um impedimento para sua candidatura.

O candidato também destacou que o esclarecimento foi feito em respeito à população de Ji-Paraná, para que a situação não seja utilizada de forma inadequada por adversários políticos. Affonso encerrou sua mensagem reafirmando sua tranquilidade e confiança, afirmando que seguirá firme com sua candidatura para “resgatar Ji-Paraná com amor, respeito e muito trabalho.”

O vídeo com a declaração completa pode ser acessado no Instagram do candidato através do link: https://www.instagram.com/reel/C-wO1Opt-Vu/?locale=bz-hans&hl=am-et