Um motorista de aplicativo identificado como Bryan Henrique de Souza e Silva, de 23 anos, baleado no domingo, 18, teve morte cerebral confirmada nesta segunda-feira, 19.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima, que trabalhava como motorista de aplicativo, estaria com dois passageiros no carro quando o veículo foi alvo de disparos de arma de fogo.

Os passageiros seriam os alvos dos atiradores, mas o motorista acabou sendo atingido. No entanto, não há informações concretas sobre o que realmente aconteceu, pois, logo após dar entrada no Hospital Regional, ele entrou em coma, não tendo tempo de relatar o ocorrido.

A equipe médica deve iniciar o protocolo de praxe, aguardando o período necessário antes de proceder com o desligamento dos aparelhos que mantêm as funções vitais do paciente. Esse tempo é importante para garantir que todas as diretrizes legais e éticas sejam seguidas, além de dar tempo à família para lidar com a trágica situação.

O caso comoveu a comunidade e os amigos de Bryan, que estão abalados com a violência que tirou a sua vida. As autoridades continuam investigando o crime, buscando identificar e prender os responsáveis.