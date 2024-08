A Polícia Civil (PC) e o Núcleo de Inteligência da Polícia Militar de Vilhena prenderam, na tarde desta segunda-feira, 19, dois suspeitos de envolvimento no homicídio do dentista Clei Bagattini, ocorrido em 12 de julho de 2024 em Vilhena.

Após uma investigação aprofundada, a participação de outras pessoas no planejamento e no suporte logístico do crime foi identificada. As prisões representam um avanço significativo na elucidação do caso e reforçam o comprometimento das forças de segurança com a justiça.

O Delegado Titular da Delegacia de Homicídios de Vilhena, Núbio Lopes, destacou a importância da operação e o progresso alcançado nas investigações. O Delegado Mayckon Pereira, que coordenou a operação, afirmou que a diligência foi bem-sucedida e essencial para o andamento das investigações, ressaltando que a Polícia Civil reuniu importantes elementos informativos sobre o caso.

As investigações continuam, e novas diligências estão sendo realizadas para identificar e responsabilizar todos os envolvidos.