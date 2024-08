A professora federal e candidata a prefeita de Vilhena, Raquel Donadon, e seu vice, pastor Zimmerman, ambos do PRD, deram o pontapé inicial na campanha eleitoral em Vilhena de forma acelerada.

Nestes primeiros dias foram às feiras livres do São José e do Centro, além de conversar com moradores de Nova Conquista e comércios do Centro. Os dois ouviram relatos de abandono da Prefeitura em diversos setores e também a vontade de que Vilhena volte a ter uma gestão mais humana e voltada para o social.

“As famílias que precisam de leite, por exemplo, muitas estão desassistidas hoje em dia. Na nossa época eram entregues mais de 3 mil litros de leite por dia para famílias em necessidade, hoje não chega a uma fração disso. Nas feiras e nos distritos encontramos muitas pessoas que lamentam a descontinuidade de serviços assim, bem como a péssima condição de muitas estradas rurais”, comenta Raquel.

Em meio a barracas coloridas, aromas de frutas frescas e o burburinho dos feirantes, Raquel foi recebida com abraços calorosos, devolvendo afeto verdadeiro. Na oportunidade ela salientou que um gestor frio não atende às expectativas de quem precisa ser ouvido com verdadeiro interesse, acolhido pelos programas sociais da prefeitura e preparado para o mercado de trabalho com cursos e orientação profissional.

O pastor Zimmerman, conhecido por seu trabalho comunitário, também teve uma recepção calorosa. Ele conversou com os moradores sobre a necessidade de políticas públicas que respeitem os valores familiares e incentivem a união da comunidade. “Queremos uma gestão que valorize o ser humano, que reconheça o trabalho de cada um e que lute para trazer melhorias reais para nossas famílias”, destacou o vice na chapa.

Pautados na verdade e no compromisso com quem mais precisa, Raquel Donadon e Pastor Zimermann também estiveram em Nova Conquista, em reuniões com empresas no Centro e se reuniram no comitê de campanha para apoiar a colagem de adesivos em apoiadores que já se acumulam para fazer coro ao projeto da coligação Unidos por Vilhena.