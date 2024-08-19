Fórum eleitoral em Vilhena / Foto: Divulgação

As coligações e legendas que participam das eleições municipais deste ano contam com 133 candidatos a vereador com pedido de registro de candidatura tramitando na Justiça Eleitoral, mas neste momento liberados para começar a campanha em Vilhena.

A lista conta com representantes de todos os setores da sociedade local e está repleta de vilhenenses natos.

No entanto, há perspectiva de que possam haver mudanças e há nos pedidos de registro situações detectadas que podem alterar a listagem, como não cumprimento da cota de candidatas mulheres por partidos.

Neste momento, na primeira semana de campanha, a lista de candidatos a vereador na cidade é a seguinte (por ordem alfabética):

 

ADÃO CONSTRUTOR

ADRIANO VILHENENSE

ALEX UBER

ALICE AGUAS CLARAS

ALTAMIRO XAVIER

AMANDA AREVAL

ANDERSON MOTORISTA

ANDERSON TRAIRA

ANÍSIO RUAS

ARILENE CORREIA

BAXINHA DA DISTRIBUIDORA

CAIO ENFERMEIRO

CALIXTO DO BELA VISTA

CARLIN VIEIRA

CARLINHOS DA BICICLETARIA

CELOI

CESÃO MUMBERGER

CIDINHA ALBUQUERQUE

CLAUDINEI DA ASSOCIAÇÃO

CLEIDE DA ASSOSETE

CLEIDE DA SAÚDE

CLEITINHO ARAUJO

CLERIDA ALVES

CLODOALDO CARDOSO DO ASSOSSETE

DANIEL RAMOS

DEBORA BRASIL

DEIVESON GELA GUELA

DEUSELI DE AVILA

DITO MOTOTAXI

DOMÊNICO

DORA LEAL

DR CELSO

DYEFFERSON MATEUS

EDMUR LEAL

EDSON DO SETOR 19

ELIFELETE

ELIS REGINA PSICÓLOGA

ELITON COSTA

ELIZ KAMEYA

EMERSON PELADINHO

ENFERMEIRA CLAUDIA LUCRECIA

ENFERMEIRA MARIA LUIZA

ERALDO CORRETOR

ERNANDO LUCENA

EUGÊNIA MESQUITA

FABIANO BRITO

FÁTIMA BEATRIZ

FEINHO

FELIPE FAVA

FERREIRA FERREIRA

GABRIEL GRAEBIN

GERALDO SOUZA

GEVINHO DO POVO

HARTHUR DA ACADEMIA

IRMAO ZEZINHO DA SAUDE

IVANILCIO MACEDO BOLA

JACIRA SOPELSA

JAMELÃO

JANDER ROCHA

JEFFIM BARBOSA

JOANA JOANINHA

JOÃO BATISTA

JOAREZ SOARES

JOSE CARLOS CARTEIRO

JOSIEL BRITO

JUAREZ DE CARVALHO

JULINHO DA RADIO

JUNIOR COROQUER

JUNIOR FLAY

LENINHA DO POVO

LEOSMAR MUNIZ

LUIZ DA MALHA SUL

LUIZ DO MERCADO

LUIZÃO DA AREIA

MANOEL DO UNIÃO

MARCELO PAZ DO RESTAURANTE

MÁRCIA DEIRÓ

MARCIO HOLANDA

MARIA MOTORISTA

MARLEI DA SAUDE

MARLI AZEREDO

MESTRE JOSUÉ

NÉIA GOMES

NETINHO

NICA CABO JOÃO

NILTON MARANHÃO

NILZA RIBAS

OZIANE GERMINIANO

PASTOR JONATAS

PATRICIA  DA GLORIA

PATRICIA GÓES

PAULO MENDES

PAULO SERGIO

PEDRINHO SANCHES

PEDRO PANTA

PRESBÍTERO WILTON

PROFESSOR CLÉSIO

PROFESSOR MOURA

PROFESSORA GILDA

PROFESSORA VIVIAN

RICARDO AGUIAR

RICARDO DA ILUMINAÇÃO

RICARDO MEDEIROS

ROBERTO CONSTRUTOR

ROBERTO SOUZA NEGO

RODRIGO DIGAO

ROMENIA VILHENA

ROQUE DIAS

ROSANGELA TITI

ROSE BATISTA DA SAÚDE

ROSELI HERCULANO

RUBINEIA DO HOSPITAL

RUTE FRAGA

SAMIR ALI

SANDRA MATEUS

SARGENTO DAMASSA

SILVANO PESSOA

SIRLEY SOUZA

SUELISMAR BARJONAS

SUELY DEIRÓ

TAVINHO DO ESPORTE

TIA DORA

TONINHO GONÇALVES  DA CERON

VANDO CASTILHO

WELLYTON PINTOR

WESLAINE  AMORIM

WESLLER NASCIMENTO

WILSON TABALIPA

ZE DUDA

ZECA DA DISCOLANDIA

ZEZINHO DA DISAGUA

ZILDA DO AMARAL

ZOIO DA BANCO DO ZOIO

sicoob

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