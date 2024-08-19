As coligações e legendas que participam das eleições municipais deste ano contam com 133 candidatos a vereador com pedido de registro de candidatura tramitando na Justiça Eleitoral, mas neste momento liberados para começar a campanha em Vilhena.
A lista conta com representantes de todos os setores da sociedade local e está repleta de vilhenenses natos.
No entanto, há perspectiva de que possam haver mudanças e há nos pedidos de registro situações detectadas que podem alterar a listagem, como não cumprimento da cota de candidatas mulheres por partidos.
Neste momento, na primeira semana de campanha, a lista de candidatos a vereador na cidade é a seguinte (por ordem alfabética):
ADÃO CONSTRUTOR
ADRIANO VILHENENSE
ALEX UBER
ALICE AGUAS CLARAS
ALTAMIRO XAVIER
AMANDA AREVAL
ANDERSON MOTORISTA
ANDERSON TRAIRA
ANÍSIO RUAS
ARILENE CORREIA
BAXINHA DA DISTRIBUIDORA
CAIO ENFERMEIRO
CALIXTO DO BELA VISTA
CARLIN VIEIRA
CARLINHOS DA BICICLETARIA
CELOI
CESÃO MUMBERGER
CIDINHA ALBUQUERQUE
CLAUDINEI DA ASSOCIAÇÃO
CLEIDE DA ASSOSETE
CLEIDE DA SAÚDE
CLEITINHO ARAUJO
CLERIDA ALVES
CLODOALDO CARDOSO DO ASSOSSETE
DANIEL RAMOS
DEBORA BRASIL
DEIVESON GELA GUELA
DEUSELI DE AVILA
DITO MOTOTAXI
DOMÊNICO
DORA LEAL
DR CELSO
DYEFFERSON MATEUS
EDMUR LEAL
EDSON DO SETOR 19
ELIFELETE
ELIS REGINA PSICÓLOGA
ELITON COSTA
ELIZ KAMEYA
EMERSON PELADINHO
ENFERMEIRA CLAUDIA LUCRECIA
ENFERMEIRA MARIA LUIZA
ERALDO CORRETOR
ERNANDO LUCENA
EUGÊNIA MESQUITA
FABIANO BRITO
FÁTIMA BEATRIZ
FEINHO
FELIPE FAVA
FERREIRA FERREIRA
GABRIEL GRAEBIN
GERALDO SOUZA
GEVINHO DO POVO
HARTHUR DA ACADEMIA
IRMAO ZEZINHO DA SAUDE
IVANILCIO MACEDO BOLA
JACIRA SOPELSA
JAMELÃO
JANDER ROCHA
JEFFIM BARBOSA
JOANA JOANINHA
JOÃO BATISTA
JOAREZ SOARES
JOSE CARLOS CARTEIRO
JOSIEL BRITO
JUAREZ DE CARVALHO
JULINHO DA RADIO
JUNIOR COROQUER
JUNIOR FLAY
LENINHA DO POVO
LEOSMAR MUNIZ
LUIZ DA MALHA SUL
LUIZ DO MERCADO
LUIZÃO DA AREIA
MANOEL DO UNIÃO
MARCELO PAZ DO RESTAURANTE
MÁRCIA DEIRÓ
MARCIO HOLANDA
MARIA MOTORISTA
MARLEI DA SAUDE
MARLI AZEREDO
MESTRE JOSUÉ
NÉIA GOMES
NETINHO
NICA CABO JOÃO
NILTON MARANHÃO
NILZA RIBAS
OZIANE GERMINIANO
PASTOR JONATAS
PATRICIA DA GLORIA
PATRICIA GÓES
PAULO MENDES
PAULO SERGIO
PEDRINHO SANCHES
PEDRO PANTA
PRESBÍTERO WILTON
PROFESSOR CLÉSIO
PROFESSOR MOURA
PROFESSORA GILDA
PROFESSORA VIVIAN
RICARDO AGUIAR
RICARDO DA ILUMINAÇÃO
RICARDO MEDEIROS
ROBERTO CONSTRUTOR
ROBERTO SOUZA NEGO
RODRIGO DIGAO
ROMENIA VILHENA
ROQUE DIAS
ROSANGELA TITI
ROSE BATISTA DA SAÚDE
ROSELI HERCULANO
RUBINEIA DO HOSPITAL
RUTE FRAGA
SAMIR ALI
SANDRA MATEUS
SARGENTO DAMASSA
SILVANO PESSOA
SIRLEY SOUZA
SUELISMAR BARJONAS
SUELY DEIRÓ
TAVINHO DO ESPORTE
TIA DORA
TONINHO GONÇALVES DA CERON
VANDO CASTILHO
WELLYTON PINTOR
WESLAINE AMORIM
WESLLER NASCIMENTO
WILSON TABALIPA
ZE DUDA
ZECA DA DISCOLANDIA
ZEZINHO DA DISAGUA
ZILDA DO AMARAL
ZOIO DA BANCO DO ZOIO