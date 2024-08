No domingo, 18 de agosto, a equipe Sub-15 da Asbavi/Sicoob Credisul finalizou sua participação no Campeonato Brasileiro, realizado em Guarapari (ES).

Durante o torneio, a equipe de Vilhena disputou cinco jogos, mas, infelizmente, não conseguiu conquistar nenhuma vitória. Nos dois primeiros confrontos, os adversários eram significativamente superiores: São José (SP), campeão da classificatória B, e LDPG Ponta Grossa (PR). Nos demais jogos, a disputa foi mais equilibrada, mesmo com o desfalque de um titular da equipe vilhenense.

Para os atletas da Asbavi, que participaram pela primeira vez de uma competição nacional no formato 5×5, o torneio trouxe valiosas experiências e ensinamentos sobre o alto nível das equipes do Sul e Sudeste, destacando a necessidade de intensificarem seus treinos para, em futuras oportunidades, estarem em melhor condição técnica.

O coordenador técnico do projeto, Siverlô Meireles, ressaltou a importância da participação em competições nacionais para o desenvolvimento dos atletas, especialmente no que diz respeito ao conhecimento do nível do basquete nacional em suas categorias. Além disso, ele destacou o cumprimento da missão da entidade de proporcionar experiências esportivas, um privilégio alcançado por poucas entidades na região Norte do país.

Fica também a reflexão sobre como reduzir a disparidade no desenvolvimento esportivo entre os grandes centros do país, que têm acesso a uma maior quantidade de jogos e competições de alto nível ao longo do ano, e as regiões mais distantes, como a nossa.

A Asbavi/Sicoob Credisul agradece a todos os seus apoiadores e aos vereadores que destinaram emendas impositivas no ano de 2023, apoiando o esporte.

A Asbavi informa que há vagas para iniciantes nas categorias Sub-12 e Sub-15. Os treinos dessas categorias acontecem nas terças e quintas, no período da tarde, no ginásio Geraldão. Inscrições podem ser realizadas pelo site asbavi.com.br.

>>>Vídeo abaixo: