No cenário esportivo agro, Valentina Garcia, de apenas 10 anos, tem conquistado importantes títulos em competições pelo país na prova de Três Tambores.

A modalidade esportiva é uma das favoritas dos espectadores de rodeios e exige do cavaleiro destreza, coordenação motora e agilidade. Natural de Vilhena, a ‘Loirinha Voadora de Rondônia’, como é conhecida, representa sua cidade e o Estado.

Sua jornada é marcada pela destreza no esporte, determinação e o apoio crucial da Sicoob Credisul, que alinhada ao 7º princípio do cooperativismo, que é o Compromisso com a Comunidade, contribui significativamente com o desenvolvimento das regiões de atuação com incentivo em diferentes áreas.

O esporte entrou na vida de Valentina aos 7 anos, como um passatempo. Por gostar de andar a cavalo, os pais resolveram colocá-la na aula de equitação. Com apenas três meses, o professor viu potencial e a levou para a primeira competição em Juiná (MT), na qual estreou conquistando o primeiro lugar.

A atleta já possui mais de 20 títulos como, Campeã do Congresso Brasileiro e da Copa dos Campeões da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Quarto de Milha (ABQM); nas competições de Narandiba (SP); Haras Turato (SP); Rancho São Joaquim, em Vilhena (RO); Jovem A na Semana do Cavalo HTB 2022, em Cuiabá (MT); 1º Gran Prix Arena Partners, em Lucas do Rio Verde (MT); Bi-Campeã da Expoari, em Ariquemes (RO) e cinco vezes campeã no Haras 77 Pai e Filho, em Campo Novo do Parecis (MT).

Valentina tem acompanhamento físico e psicológico e uma rotina de treinos constantes sob a orientação de Adoniran Paraná e quando está em São Paulo, de Danyllo Laurindo. Suas competições são realizadas com duas éguas Little Sissy EK e Jorrera Moon ZD. Mas a atleta não perde de vista as atividades escolares e ainda concilia tudo com aulas extras de inglês, viola, catequese e atividades de lazer. “Tenho muitas metas no esporte. Desejo conquistar a ‘tríplice coroa’ da ABQM que são os títulos do Congresso Brasileiro, Campeonato Nacional e a Copa dos Campeões. Sonho também em um dia competir no rodeio de Barretos e dos Estado Unidos”, revelou ela.

Para competir em alto nível dentro da modalidade de ‘Três Tambores’ é necessário um alto investimento. Por morar em Rondônia, região um pouco mais afastadas das principais festas de rodeio, o custo se tornar ainda maior. “A Sicoob Credisul acreditou no meu trabalho e carreira, e isso foi fundamental para mim. Agradeço a oportunidade, vou representar a cooperativa por onde estiver, e espero que seja um período de grandes vitórias e realizações”.

Aqueles que desejam acompanhar de perto a jornada da ‘Loirinha Voadora de Rondônia’ podem segui-la no Instagram @valentinapgarcia, onde compartilha sua rotina e preparo para as competições.