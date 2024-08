Inteligência artificial (ou IA) é um campo de estudo multidisciplinar que abrange várias áreas do conhecimento.

É também um conjunto de novas tecnologias que permitem aos aparelhos smart, executarem várias funções avançadas, de modo quase autônomo, representando um marco histórico na evolução da computação.

Inteligência artificial é um conjunto de tecnologias que permitem aos computadores executar uma variedade de funções avançadas, incluindo a capacidade de ver, entender, traduzir idiomas, analisar dados e fazer recomendações.

A inteligência artificial é um campo da ciência que se concentra na criação de computadores e máquinas que podem raciocinar, aprender e atuar de maneira sábia. O princípio básico do funcionamento da IA gira em torno de dados. Os sistemas de IA aprendem e melhoram (por meio da exposição a grandes quantidades de dados), identificando padrões e relações, que os humanos podem não perceber. A IA contribui para o aprimoramento da tomada de decisões, fazem previsões e categorizam informações.

Principais benefícios da inteligência artificial: 1.-Automação dos fluxos de trabalho e processos; 2.-Reduzir o erro humano; 3.-Eliminar tarefas repetitivas; 4.-Disponibilidade infinita; e 5.-Aceleração da pesquisa e do desenvolvimento. Você sabia disso?

A fabricante de chips Nvídia (empresa norte americana) ultrapassou a Amazon e assumiu o quinto lugar entre as companhias com maior valor de mercado em Nova York (Metropoles-14.02.24)

Breve relação de empresas brasileiras que usam recursos de inteligência artificial: Bradesco com a assistente pessoal BIA; Uber com o chatbot (programa de computador que tenta simular um ser humano conversando com outros) que atende 30 mil tickets e a MRV com a atendente virtual MARIA ROSA, que responde chamados de clientes (18.02.24).

A Microsoft, com um projeto que pode custar até US$ 100 bilhões e incluirá um supercomputador de inteligência artificial junto da OpenAI, e os resultados da Amazon, por exemplo, refletem esse movimento (08.06.24).

Convido você, amigo empresário, empreendedor ou gerente, a se interessar e se envolver de forma criteriosa e oportuna nesse projeto de inteligência artificial. Abra seus olhos de entusiasme-se com as oportunidades existentes. Não podemos ser insensíveis às tendências e inovações do mercado; seria insensatez desprezar os benefícios decorrentes da inteligência artificial. O mundo é liderado pelos ousados. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.