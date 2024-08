Geverson Soares Vosnes, conhecido como “Gevinho do Povo”, é candidato a vereador pelo Republicanos em Vilhena.

Aos 37 anos, Gevinho nasceu na cidade e atua como gerente de vendas há 22 anos.

Em visita à redação do Extra de Rondônia, ele revelou que seu interesse pela política surgiu ao observar as necessidades dos moradores dos bairros mais afastados da cidade, áreas que, segundo ele, estão distantes dos centros de decisão e muitas vezes esquecidas pelas políticas públicas. “Essas pessoas não têm voz e nem vez. Eu venho com o objetivo de olhar para essas áreas, abrir diálogo, entender seus problemas e levar as demandas aos gestores, buscando soluções”, afirmou.

Entre as principais demandas apontadas por Gevinho estão a falta de estrutura básica nos bairros periféricos de Vilhena, como saneamento, iluminação pública, pavimentação e urbanismo. Ele também mencionou a saúde como uma área que precisa de avanços, apesar das melhorias recentes. Uma das propostas que pretende apresentar caso seja eleito é a criação de uma “UPA + Infantil”, que ofereceria atendimento prioritário para crianças, com profissionais especializados, principalmente pediatras.

Além disso, o candidato destacou que a infraestrutura urbana nas áreas mais afastadas será uma das suas prioridades no exercício de um eventual mandato.

Gevinho também comentou sobre a atual legislatura da Câmara Municipal, expressando decepção com a maioria dos vereadores, exceto por dois parlamentares com os quais ele se identifica. “A Câmara está fraca, há muita disputa por poder e pouca ação prática para o povo”, criticou.

Quanto à gestão do atual prefeito Flori, Gevinho reconheceu avanços, especialmente considerando o pouco tempo de administração, mas enfatizou que a saúde ainda precisa melhorar e que os problemas no trânsito exigem uma abordagem mais eficaz. Ele avalia a gestão como positiva e acredita que merece continuidade.

Sobre as frequentes mudanças de prefeito nos últimos anos, Gevinho classificou a situação como um grande atraso para o desenvolvimento de Vilhena, afirmando que a falta de continuidade prejudica a implementação de projetos. “Vilhena não merece mais isso. Espero que o próximo prefeito tenha compromisso com a população e cumpra todo o mandato”, analisou.

Finalizando a entrevista, “Gevinho do Povo” compartilhou seu lema: “Falar, agir e mudar”. Ele espera que os vilhenenses votem com consciência, escolhendo representantes comprometidos com os direitos da comunidade. O candidato também destacou o apoio do deputado federal Thiago Flores e garantiu que buscará mais apoio externo para realizar um mandato produtivo.