No último fim de semana, os municípios de Alto Alegre dos Parecis e Ministro Andreazza foram palco de grandes festividades que contaram com o apoio decisivo do deputado estadual Cássio Gois (PSD), que destinou um total de R$ 250 mil em recursos para a realização desses eventos.

Em Alto Alegre dos Parecis, entre os dias 16 e 18 de agosto, a 2ª Festa do Peão atraiu um público expressivo ao Parque de Exposição. O evento, que contou com um investimento de R$ 150 mil, incluiu montarias em touros e carneiros, shows musicais de artistas renomados como Léon Nascimento, Carreiro e Capataz, e Roger Sampaio, além de um concurso leiteiro que premiou os produtores locais. A festa também teve o objetivo de fomentar a economia regional, trazendo movimento para o comércio e o turismo local.

Já em Ministro Andreazza, de 15 a 18 de agosto, ocorreu a 14ª Expoaza, uma das maiores feiras agropecuárias da região. Com um aporte de R$ 100 mil, o evento ofereceu uma programação diversificada, incluindo rodeio profissional em touros e uma grande cavalgada no dia 18, que encerrou a festividade com chave de ouro. A Expoaza também trouxe atrações musicais como Fala Sério e Swing Novo, que garantiram a animação do público durante os quatro dias de evento.

Cássio Gois, que é membro da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa de Rondônia, destacou a importância de apoiar eventos como esses, que não só preservam a cultura local, mas também impulsionam a economia e o turismo nos municípios do interior do estado.

“Investir em eventos regionais é fundamental para fortalecer a nossa identidade cultural e gerar oportunidades econômicas para a população. Estou comprometido em continuar apoiando iniciativas que tragam benefícios diretos para nossas comunidades”, afirmou o deputado.

Os municípios de Alto Alegre dos Parecis e Ministro Andreazza têm na agricultura a base de suas economias, destacando-se na produção de café, leite e soja, que movimentam a economia local e geram emprego e renda para a população, destacou o parlamentar.

De acordo com dados do IBGE, em 2022, a agropecuária foi responsável por mais de 70% do Produto Interno Bruto (PIB) de Alto Alegre dos Parecis e Ministro Andreazza, evidenciando a importância de apoiar eventos que promovam o setor e fortaleçam o desenvolvimento regional.