Uma família de Vilhena, composta por quatro membros, tem se destacado em competições de Jiu-Jitsu, alcançando reconhecimento internacional.

Roberto Alves Cordeiro, de 52 anos, sua esposa Celina Mafra Guerreiro, de 40 anos, e sua filha Joana Guerreiro Alves Cordeiro, de 13 anos, têm participado juntos de eventos de alto nível, conquistando medalhas em competições nacionais e internacionais.

Além disso, o filho mais novo, Davi Guerreiro Alves Cordeiro, de 6 anos, que é autista, também está envolvido no esporte, embora ainda não participe de competições.

A trajetória da família no Jiu-Jitsu começou em 2015, quando Roberto iniciou os treinos em Porto Velho. Alguns meses depois, em outubro do mesmo ano, Celina também decidiu se dedicar à arte marcial. Desde então, o casal não parou mais, exceto por uma breve pausa durante a pandemia de COVID-19. Atualmente, Roberto é faixa roxa, enquanto Celina já alcançou a faixa marrom. Roberto planeja obter a faixa marrom até o final deste ano.

A filha do casal, Joana, inspirada pelos pais, começou a treinar Jiu-Jitsu há quatro anos. Desde então, ela vem se destacando nas competições, competindo em alto rendimento. A jovem atleta já participou de importantes torneios, como o Campeonato Brasileiro e o Sul-Brasileiro de Jiu-Jitsu, além de eventos internacionais organizados pela IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation).

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Roberto relatou a dedicação da família ao Jiu-Jitsu e as conquistas obtidas ao longo dos anos. “Em 2016, começamos a competir em campeonatos brasileiros e sul-americanos. No primeiro Campeonato Brasileiro, Celina ficou em terceiro lugar, enquanto eu não consegui medalhas. Em 2018, ficamos em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Em 2019, repetimos as posições. Em 2022 e 2023, novamente conquistamos o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro e o segundo lugar no Sul-Americano.”

A dedicação da família ao esporte não parou por aí. Em 2024, Roberto e Celina se inscreveram no Internacional Máster da IBJJF, uma das competições mais difíceis do mundo. Roberto conquistou o terceiro lugar, mas foi Celina quem se destacou, tornando-se campeã do Internacional Máster, um feito notável na carreira da atleta vilhenense. Ela ainda teve ótimo desempenho também este ano, ficando em segundo lugar no Sul-Brasileiro e obtendo a mesma colocação no Campeonato Brasileiro, ambas competições organizadas pela IBJJF, algo extraordinário que dá a dimensão do porte da atleta.

Joana, a filha do casal, também vem acumulando títulos importantes. Ela ficou em segundo lugar no Sul-Brasileiro de Jiu-Jitsu e no Internacional de Curitiba, ambos eventos da IBJJF. Além disso, sagrou-se campeã na Copa Cícero Costha, em São Paulo, onde competiu na categoria absoluto, sem limites de peso. Em competições locais, tanto no Judô quanto no Jiu-Jitsu, Joana tem conquistado diversas medalhas de ouro, mostrando seu talento e dedicação ao esporte.

O filho mais novo, Davi, de apenas 6 anos, já segue os passos da família. Embora ainda não participe de competições, Davi treina Jiu-Jitsu há dois anos e já possui a faixa cinza. Sua inclusão no esporte é um exemplo de como a prática pode ser benéfica para crianças autistas, promovendo disciplina, socialização e desenvolvimento físico.

A família treina na Academia Sete Base, em Vilhena, onde aperfeiçoa suas técnicas e se prepara para as próximas competições. Roberto destaca a importância do esporte na vida de todos, não apenas pelas conquistas, mas também pelos valores que o Jiu-Jitsu ensina. “Criamos uma paixão pelo Jiu-Jitsu e pela competição de alto rendimento. É algo que nos une como família e nos motiva a continuar nos desafiando e superando limites.”

As conquistas da família Alves Cordeiro são um exemplo inspirador para a comunidade de Vilhena, mostrando que a dedicação, o esforço e o amor pelo esporte podem levar a resultados extraordinários, inclusive no cenário internacional. Com o apoio mútuo e o compromisso com o Jiu-Jitsu, Roberto, Celina, Joana e Davi continuam a escrever uma história de sucesso no mundo das artes marciais.