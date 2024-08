A Polícia Militar (PM) de Cerejeiras recebeu informações de que dois homens em um carro VW Fox de cor prata estavam próximos à agência do Banco Bradesco, em atitude suspeita.

Diante da denúncia, a guarnição iniciou diligências e localizou o veículo no cruzamento da Avenida Integração Nacional com a Avenida das Nações, no centro da cidade.

Os suspeitos foram abordados, sendo que um deles aparentava estar sob efeito de entorpecentes. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado; contudo, no porta-luvas do veículo foi localizada uma arma artesanal tipo garrucha, municiada com um projétil calibre .22.

Diante dos fatos, os suspeitos, identificados como L.R.C.C., que dirigia o veículo, e R.A.O., passageiro, receberam voz de prisão.

R.A.O., resistiu à prisão, o que levou os militares a usarem força moderada para contê-lo. Durante o registro da ocorrência, R.A.O., descontrolado, começou a bater a cabeça na grade da cela da delegacia. O carro foi apreendido e levado ao pátio da Ciretran.