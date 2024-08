Durante a operação “Águas Seguras” na região de Pimenteiras do Oeste, a guarnição do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, os militares abordaram um veículo na linha 11. Após realizarem uma revista pessoal no condutor e no passageiro, nada de ilícito foi encontrado.

No entanto, ao revistarem o veículo, os policiais localizaram um revólver calibre .357 com duas munições intactas, escondido embaixo do tapete do lado do passageiro.

O motorista confessou ser o proprietário da arma e declarou que, ao avistar a barreira policial, decidiu escondê-la embaixo do tapete. Ele afirmou que a arma era para sua segurança pessoal, mas não possuía qualquer documento que a regularizasse.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, onde a ocorrência foi registrada.