Na manhã desta quarta-feira, 21, a Polícia Civil de Vilhena, com o apoio da Polícia Militar, realizou diligências para cumprir um mandado de busca e apreensão na casa de um empresário do ramo madeireiro, suspeito de envolvimento na morte do dentista Clei Bagattini, ocorrida no dia 12 de julho deste ano.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o suspeito foi detido em seu escritório e levado até sua casa, onde os policiais realizaram uma varredura em busca de provas que liguem o empresário ao crime.

A reportagem entrou em contato com o delegado que comanda a investigação, que informou “não confirmar nem negar a autoria da operação”.