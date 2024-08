SICOOB FRONTEIRAS NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 O SICOOB FRONTEIRAS soma mais de 24 mil cooperados onde tem agências nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Neste ano, a cooperativa que surgiu em Cacoal, no ano de 1999, por iniciativa de 59 empreendedores locais, completa 25 ANOS de atividade e receberá no dia 26 de outubro próximo, no salão de eventos TOLDU’S Buffet em Cacoal/RO, o TROFÉU CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista. Na foto um dos fundadores da renomada cooperativa financeira, o advogado Vornei Bernardes da Costa com sua esposa Cristina Bená da Costa.

TEST DRIVE NOVO PEUGEOT 2008 No último sábado, registrei na concessionária PSV PEUGEOT em Cacoal, a consultora de vendas Sueli Ribeiro e a gestora de vendas Rute Mandrick com a empresária Aniclei Barreto da moderna loja MARÉ MODA PRAIA, em dia de TEST DRIVE no NOVO PEUGEOT 2008. O renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA receberá no dia 26 de outubro próximo, no salão de eventos TOLDU’S Buffet em Cacoal/RO, o TROFÉU CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista.

NOVO PEUGEOT 2008 NA NOVA LOJA PSV A NOVA LOJA PSV no Cacoal Shopping em Cacoal/RO, foi palco de LANÇAMENTO DO NOVO PEUGEOT 2008 com concorrido coquetel na última quinta-feira, onde registrei parte da atenciosa equipe do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Cacoal, secretário de vendas Gabriel Mendes, consultor de vendas André Pacheco da PSV GWM, gestoras de vendas Kawanny Camargo e Rute Mandrick, e os consultores de vendas Lukas Prado e Deywysson Valentin da PSV PEUGEOT. O renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA receberá no dia 26 de outubro próximo, no salão de eventos TOLDU’S Buffet em Cacoal/RO, o TROFÉU CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista.

DECORADOR NA CASA & DECORAÇÃO O prestigiado decorador MARCIO ERMENEGILDO será novamente o responsável pela decoração da prestigiada entrega do tradicional TROFÉU CACAU DE OURO idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista. O evento acontece no dia 26 de outubro próximo no salão de eventos TOLDU’S Buffet, em Cacoal/RO, e MARCIO ERMENEGILDO será um dos homenageados. Na foto o decorador em dia de compras na renomada e moderna loja CASA & DECORAÇÃO a mais completa em móveis e decoração de Rondônia.

POLLY SÁVIO NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 A renomada FONOAUDIÓLOGA POLLYANNE SAVIO SOUZA do moderno e prestigiado CENTRO AUDITIVO OUÇA MAIS em Cacoal, participou recentemente do curso de Polissonografia na área do sono, na UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas. A OUÇA MAIS receberá no dia 26 de outubro próximo, no salão de eventos TOLDU’S Buffet em Cacoal/RO, o TROFÉU CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista.

KUMON CACOAL NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Criado em 1954 pelo professor Toru Kumon, o método KUMON tem como franqueada na Unidade em Cacoal/RO, a empresária ANA CLÁUDIA TAKAHASHI BIANCHINI Orientadora em Matemática, Português e Inglês. O KUMON receberá no dia 26 de outubro próximo, no salão de eventos TOLDU’S Buffet em Cacoal/RO, o TROFÉU CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista.

CONTÁGIO JOIAS NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Em Cacoal/RO, com 21 ANOS em atividade como empresa de produtos de excelência, a joalheria e ótica CONTÁGIO JOIAS E ÓCULOS continua a encantar seus clientes com as mais deslumbrantes joias e as tendências mais atuais em óculos. Na foto sua proprietária KELLY POLIZELLO com o esposo pecuarista Nivaldo Pavão, e o casal Ivan e Davina Caramori proprietário do CACOAL SHOPPING, na recente comemoração dos SETE ANOS do empreendimento em Cacoal/RO. A CONTÁGIO JOIAS E ÓCULOS receberá no dia 26 de outubro próximo, no salão de eventos TOLDU’S Buffet em Cacoal/RO, o TROFÉU CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista.



PORTAL TRIBUNA POPULAR NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 O Hotel Golden Plaza em Porto Velho/RO, foi palco no último dia 12, do maior encontro de comunicadores das cooperativas do estado promovido pelo Sistema OCB/RO, onde na ocasião anunciou os vencedores do primeiro PRÊMIO COMUNICOOP, uma iniciativa para valorizar jornalistas e veículos de comunicação que ajudam a divulgar o cooperativismo em Rondônia. Na foto a jornalista GILIANE PERIN que foi a grande campeã na categoria WEB Jornalismo, com reportagem sobre a cooperativa indígena COOPAITER. O Portal TP foi destaque no evento, onde conquistou também o terceiro lugar da premiação com reportagem da jornalista ELI BATISTA sobre a cooperativa educacional COOPED. O Portal TRIBUNA POPULAR receberá no dia 26 de outubro próximo, no salão de eventos TOLDU’S Buffet em Cacoal/RO, o TROFÉU CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista. Na foto Gili Perin com o pai jornalista Adair Perin fundador da TRIBUNA POPULAR e seu irmão Tales Perin da administração do Portal TP. TRACK & FIELD NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 A moderna TRACK & FIELD em Cacoal/RO, loja da famosa marca de roupas masculina e feminina fitness e de academia receberá no dia 26 de outubro próximo, no salão de eventos TOLDU’S Buffet em Cacoal/RO, o TROFÉU CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista. Na foto a sócia proprietária Janaína Almeida vestida com roupas e os confortáveis tênis TRACK & FIELD, na Capital Federal.

ORALCENTER NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 A prestigiada ORALCENTER ODONTOLOGIA moderna e elegante clínica da cirurgiã-dentista MARIA EDUARDA MACEDO, que atua nas especialidades de IMPLANTODONTIA, ORTODONTIA e ENDODONTIA, receberá no dia 26 de outubro próximo, no salão de eventos TOLDU’S Buffet em Cacoal/RO, o TROFÉU CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista. Na foto a cirurgiã-dentista Maria Eduarda com seu cliente Antônio Joaquim Fernandes.

CASAL EM TOUR PELA EUROPA O casal ELIANE e JOSEMAR GALINA proprietário da tradicional CARROCERIAS BANDEIRANTES em Cacoal/RO, faz Cruzeiro com amigos pela EUROPA, em extenso roteiro pela Grécia, Croácia, Itália e outros. Tudo organizado e acompanhado pela expert guia de viagens Alessandra Stecca sócia proprietária da MILHAS Viagens e Turismo na Capital do Café.

KELLY CRISTINA E ROBERSON NA EUROPA O casal Kelly Cristina e Roberson Gomes faz Cruzeiro com amigos pela EUROPA, em extenso roteiro pela Grécia, Croácia, Itália e outros. Tudo organizado e acompanhado pela expert guia de viagens Alessandra Stecca sócia proprietária da MILHAS Viagens e Turismo na Capital do Café. A farmacêutica e bioquímica Kelly Cristina é sócia proprietária do renomado LABORATÓRIO LABORANÁLISES que receberá no dia 26 de outubro próximo, no salão de eventos TOLDU’S Buffet em Cacoal/RO, o TROFÉU CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista.

LUCAS LACERDA NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 O requisitado VIOLINISTA LUCAS LACERDA de Ji-Paraná/RO, será atração no tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista. O evento será realizado no dia 26 de outubro próximo, no salão de eventos TOLDU’S Buffet em Cacoal/RO.

FRANQUIA DR SHAPE EM CACOAL Localizada na avenida Porto Velho em Cacoal/RO, a loja de suplementos da conhecida franquia DR SHAPE tem nova direção com a prestigiada e dedicada nutricionista Daniele Ramirez Rocha da tradicional e moderna Clínica CORPO E IMAGEM na Capital do Café, e seu esposo engenheiro civil Rafael Rocha. Estive visitando a loja e adorei as valiosas dicas da Dani.

EXEMPLOS DE VIDA Os atletas João Cardoso Campos e a filha Leide Cardoso Campos são exemplos de vida, tanto pelo amor e união familiar quanto pela dedicação ao esporte. Na foto João e Leide na MEIA MARATONA INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO na última semana no Rio de Janeiro/RJ. A família é proprietária do tradicional magazine ICARAÍMA em Cacoal/RO.