A Amazônia, reconhecida por sua vasta biodiversidade e papel crucial na regulação climática global, estará no centro das atenções do I Congresso Internacional Universitário de Rondônia.

Com o tema “Amazônia Verde: Educação Ambiental e Sustentabilidade para o Século XXI – Desafios e Oportunidades”, o evento abordará questões urgentes sobre a preservação e o desenvolvimento sustentável da maior floresta tropical do mundo.

O congresso, que ocorrerá entre os dias 05 e 07 de setembro de 2024, no Auditório da FAVOO, em Vilhena, Rondônia, é organizado pela Faculdade da Amazônia (FAMA) e pela FAVOO (COOP).

A programação inclui palestras, workshops e exposições de trabalhos científicos, todos focados na interseção entre meio ambiente, biopolítica e sustentabilidade. Acadêmicos e estudantes participantes terão direito a certificação de 30 horas/aula.

A devastação da Amazônia e os desafios para sua preservação são questões que têm ganhado destaque internacional. O I Congresso Internacional Universitário de Rondônia propõe discutir como a educação ambiental pode ser uma ferramenta poderosa para capacitar as futuras gerações a protegerem esse patrimônio natural.

Os debates no congresso explorarão como as políticas educacionais podem ser moldadas para integrar práticas sustentáveis nas comunidades amazônicas. A biopolítica também será abordada, destacando sua importância na definição de estratégias de conservação que considerem não apenas a ecologia, mas também o bem-estar social e emocional das populações locais.

O congresso reunirá especialistas renomados que discutirão temas variados, desde filosofia e biopolítica até práticas educativas sustentáveis. Entre os convidados estão: Peter Pal Pelbart: Filósofo e tradutor húngaro, conhecido por suas contribuições em biopolítica e subjetividade contemporânea; Luis Weimilawa Suruí: Líder indígena e educador, com uma longa trajetória na defesa dos direitos ambientais e educacionais dos povos indígenas; André Gobbo: Especialista em Educação Científica e Tecnológica, com foco em práticas educativas voltadas para a sustentabilidade; José Edmilson Fonsêca: Procurador de Justiça de Rondônia, atuante em questões de justiça ambiental; Ana Lucia Lima dos Santos Pereira: Educadora e empreendedora social, com ênfase em práticas educacionais inclusivas; Dulcilene Saraiva Reis: Psicóloga, especialista em educação especial, com destaque para o desenvolvimento cognitivo de crianças em contextos desafiadores; Dalva Aparecida Garcia: Mestre em Filosofia, Educadora; Érica Haese: Indigenista e cientista social, com vasta experiência em políticas públicas voltadas para comunidades indígenas.

Os trabalhos apresentados serão avaliados por uma equipe de especialistas, garantindo a qualidade e a relevância das discussões. A mesa avaliadora incluirá: Jefferson Gustavo Dos Santos Campos, Kelly Jessie Queiroz Penafiel, Patricia Clara Gomes Da Silva Cipriano, Elias Rocha Gonçalves e Rodrigo Pedro Casteleira.

O evento está sob a coordenação dos professores Leonira Ofrunã Rodrigues Bresciani e Rodrigo Pedro Casteleira, com a mantenedora advogada Rosangela Cipriano desempenhando um papel crucial na organização.

Um dos aspectos mais destacados do congresso será a participação ativa de várias etnias indígenas, como os Paiter Suruí, Mamaidê e Sabanê. Estas comunidades trarão seus saberes tradicionais para enriquecer as discussões, destacando a importância da valorização dos conhecimentos indígenas na promoção da sustentabilidade.

A presença das caravanas indígenas sublinha o compromisso do congresso com a inclusão e a valorização de diferentes formas de conhecimento. As discussões irão além da academia, incorporando a sabedoria ancestral para uma abordagem holística e respeitosa da preservação ambiental.

De acordo com a organização do evento, o I Congresso Internacional Universitário de Rondônia representa uma oportunidade singular para repensar as estratégias de preservação e desenvolvimento sustentável da Amazônia. Com uma programação que inclui debates sobre biopolítica, educação ambiental e práticas sustentáveis, o evento visa promover um diálogo interdisciplinar e intercultural que possa contribuir para a proteção desse patrimônio natural e cultural inestimável.