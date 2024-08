O Museu Casa de Rondon está com novidade. Com a retirada das obras da artista Edina Costa, de Nova Mamoré (RO) que seguiram para uma nova exposição em Brasília (DF), a sala foi ocupada por uma mostra dedicada à história de uma das famílias pioneiras da cidade: a de Marciano Zonoecê, indígena pareci que por mais de 20 anos foi administrador da estação de telégrafo que operava onde hoje se encontra o museu.

A mostra, que passa a compor a exposição ‘Raízes de Rondon, Arte e Memória’, aberta ao público dia 6 de agosto, durante o Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena e, prorrogada até 31 de agosto, apresenta documentos e objetos do acervo de Zonoecê que foram conservados pelos seus descendentes que residem em Vilhena (RO). Documentos, cartas, fotografias e objetos oferecem um pequeno recorte da vida e do legado de Marciano Zonoecê, que a partir dos 12 anos passou a ser tutelado por Marechal Rondon e enviado ao Rio de Janeiro para aprender o ofício de telegrafista.

Na sala também está em exibição um vídeo com o relato dos filhos, netos e da bisneta de Marciano, gravado em julho passado, no Museu Casa de Rondon. Nele, a família relembra a rotina na Estação Telegráfica Álvaro Vilhena a partir de 1945, quando Marciano se mudou com a família, a relação com o pai telegrafista, os ataques de outras etnias, entre outros assuntos, até o momento em que deixaram o local, em 1965. Os depoimentos também proporcionam um olhar sobre o desenvolvimento da cidade naquela época.

“A Sicoob Credisul e a Prefeitura de Vilhena têm se esforçado em reconstruir a história da cidade, reunindo documentos, imagens e objetos desta época. Muitas pessoas já nos procuraram dispostas a ceder itens que restauram a memória de Vilhena. É um trabalho contínuo e que precisa ser feito. O público tem correspondido, manifestado apoio à reabertura do museu, e continua visitando a exposição. Aos finais de semana, o museu tem recebido centenas de visitantes”, afirma Adevania Silveira, gerente de Marketing e Investimento Social da Sicoob Credisul.

VISITAÇÃO E AGENDAMENTO

A exposição ‘Raízes de Rondon, Arte e Memória’ estará aberta ao público até o dia 31 de agosto. Os horários de visitação para o público geral são de sexta a domingo, das 15h às 18h.

Para grupos e escolas, o museu oferece visitas guiadas de quarta a sexta-feira, mediante agendamento prévio. Interessados podem entrar em contato pelo telefone (69) 99338-7665 (Roberta), das 8h às 18h, para garantir a experiência.