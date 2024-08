Em nota enviada à redação do Extra de Rondônia nesta quinta-feira, 22, a Energisa se manifestou sobre o impasse com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) que envolve a modificação nas linhas de transmissão de energia, necessárias para a conclusão das obras do viaduto no trevo entre as BRs 364 e 435.

A resposta da empresa veio após a publicação de uma reportagem sobre o assunto no site Extra de Rondônia na quarta-feira, 21 (leia mais AQUI).

Em sua nota, a Energisa destacou que tem mantido um diálogo transparente e aberto com o DNIT, tendo realizado diversas reuniões para apresentar o orçamento da obra de realocação das redes de distribuição e transmissão de energia. A empresa esclareceu que o DNIT tem a opção de assumir o projeto e a execução da obra, desde que siga as orientações técnicas fornecidas pela Energisa.

Segundo a concessionária, o início das obras depende do pagamento pelo DNIT ou da decisão de que o órgão federal conduza os trabalhos. A Energisa ainda alertou para os riscos de segurança caso o DNIT execute qualquer intervenção próxima à rede elétrica sem a devida coordenação, o que poderia resultar na interrupção do fornecimento de energia.

A resposta da Energisa, no entanto, não abordou a questão principal levantada pelo DNIT: os valores envolvidos na execução da obra. Este ponto permanece sem esclarecimento, mantendo o impasse entre as duas partes e, consequentemente, um possível atraso na conclusão das obras do viaduto, que é de grande importância para o tráfego na região.