A Polícia Federal (PF), em ação conjunta com a FUNAI e o IBAMA, deflagrou nesta segunda-feira (20/8) a Operação Prensa.

Em apenas três dias de operação, 223 balsas de garimpo ilegal já foram inutilizadas no Rio Madeira e seus afluentes, os rios Aripuanã e Manicoré.

A operação conta com a participação de policiais federais especializados, que percorrem municípios do sul do Amazonas com o objetivo de combater o garimpo ilegal na região. A ação será contínua, sem prazo determinado para seu encerramento.

A atividade de garimpo na região, além de causar danos ao meio ambiente e à saúde pública devido à contaminação dos rios por mercúrio e cianeto, também interfere na cultura dos povos tradicionais, uma vez que áreas indígenas foram invadidas pelos criminosos.