Os jogos do Rondoniense Série B foram definidos e acontecerão na segunda semana de setembro, no estádio Cassolão, em Rolim de Moura. As partidas estão marcadas para os dias 10 e 13 de setembro.

As equipes do Rolim de Moura e do Guaporé confirmaram sua participação na competição. Como ambas são do município de Rolim de Moura, o mando de campo foi decidido por sorteio. O Guaporé será o mandante da primeira partida, que ocorrerá no dia 10 de setembro, uma terça-feira, contra o Rolim de Moura.

A segunda partida, com mando de campo do Rolim de Moura, será realizada no dia 13 de setembro, uma sexta-feira. As datas e a ordem dos jogos foram definidas durante o congresso técnico com os presidentes das duas equipes, que prometem proporcionar dois grandes confrontos no estádio Cassolão.

Esses jogos irão definir o campeão da Série B de 2024 do Rondoniense. Com a participação confirmada, tanto Rolim de Moura quanto Guaporé já garantiram acesso à Série A do estadual de 2025. No próximo ano, o Rondoniense Série A contará com os clubes Gazin Porto Velho, Sport Genus, Barcelona de Rondônia, Ji-Paraná, Vilhena, Rolim de Moura e Guaporé na disputa pelo título.