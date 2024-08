Na tarde desta quinta-feira, 22 de agosto, um incêndio de grandes proporções atingiu a propriedade do empresário Paulo Tomazzelli, localizada no Balneário Água Cristalina, em Cabixi.

O fogo, que começou na reserva do projeto Agrovila, próxima à propriedade de Paulo, causou grande apreensão, mas foi rapidamente controlado graças à atuação conjunta de Paulo, sua família, voluntários e o Corpo de Bombeiros.

Em relato enviado ao Extra de Rondônia, Paulo Tomazzelli descreveu os momentos de tensão e a rápida mobilização para combater as chamas. Segundo ele, o incêndio começou na lateral de seu sítio e se alastrou para uma área de reserva próxima. Ao ser avisado por um amigo sobre o fogo, Paulo imediatamente utilizou o caminhão-pipa de seu trator para combater as chamas. “Eu tenho água suficiente, então fui rapidamente ao local e comecei a conter o fogo. Fiz uma parte para conter o incêndio, mas logo outros chegaram para ajudar”, explicou o empresário.

Paulo ressaltou a importância da rápida ação dos voluntários e do Corpo de Bombeiros, que chegaram pouco tempo depois para auxiliar no controle do incêndio. “Nós conseguimos defender nosso lado do sítio, e o pessoal que chegou também ajudou bastante com os pipas”, relatou.

Felizmente, o incêndio foi controlado sem causar danos significativos à propriedade de Paulo Tomazzelli. Em vídeos gravados por seu filho, Caique Yamandu Tomazzelli, que também colaborou com o combate ao fogo, é possível ver o esforço coletivo para evitar que as chamas se espalhassem. Caique compartilhou as imagens com a equipe do Extra de Rondônia.

O empresário agradeceu a todos que ajudaram a controlar o incêndio e destacou a importância da união e da rápida resposta em situações de emergência. “Graças à ajuda de todos, conseguimos evitar um dano maior. Agradeço a cada um que se mobilizou para nos ajudar”, finalizou Paulo.

O Balneário Água Cristalina, conhecido na região por suas belezas naturais, segue em pleno funcionamento após o susto, e a propriedade de Paulo Tomazzelli não sofreu prejuízos significativos.

>>>Vídeo:

https://