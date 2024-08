A banda gospel Morada, um dos maiores nomes da música cristã no Brasil, inicia em setembro a esperada tour “Adore” pelo estado de Rondônia. As apresentações acontecerão em Vilhena e Ji-Paraná, prometendo momentos de profunda adoração e impacto espiritual para o público local.

O primeiro show será realizado no dia 18 de setembro, em Vilhena. A apresentação ocorrerá na Igreja Batista de Nova Vilhena, localizada na Rua Aricy Firmino Lopes Mandarim, 165, no bairro Jardim Eldorado.

No dia seguinte, 19 de setembro, a banda se apresenta em Ji-Paraná, na Primeira Igreja Batista, situada na Avenida Marechal Rondon, 493, no Centro. Ambas as apresentações começarão às 18h, com o show principal previsto para as 19h30.

Morada, formada em 2009 na cidade de Fernandópolis, São Paulo, é reconhecida por suas músicas de adoração que se tornaram verdadeiros hinos no meio gospel. Entre suas canções mais conhecidas estão “É Tudo Sobre Você”, “Só Tu És Santo”, “Para Onde Eu Irei?”, “Emaús” e “Para Que Entre o Rei”. Com uma carreira consolidada e mais de 400 milhões de visualizações no YouTube, a banda já impactou milhares de vidas em suas apresentações ao redor do Brasil. Em 2023, a Tour Adore percorreu mais de 40 cidades, reforçando sua influência na música cristã.

Os ingressos para o show em Vilhena já estão disponíveis no 4º lote através do site Diskingressos – Vilhena. Para Ji-Paraná, os ingressos também estão no 4º lote e podem ser adquiridos em Diskingressos – Ji-Paraná. Crianças a partir de 8 anos têm direito à meia-entrada.

Bruno Leonardo de Oliveira Cavalcante, popularmente conhecido como Brunão Morada, expressou sua empolgação para o evento em um vídeo: “Olá, amigos de Vilhena e toda a região! Eu sou Brunão Morada e no próximo dia 18 de setembro estaremos aí pela primeira vez com toda nossa equipe, levando a nossa Tour ‘Adore’. Chame seus amigos, sua família, sua igreja e aumente suas expectativas por Jesus, porque ele ama se manifestar nos lugares onde existe expectativa pela sua presença.”

A banda Morada, atualmente formada por Brunão nos vocais, Manoel Castro no teclado, Moisés Henrique no baixo, Felipe Henri na bateria e Séfer Dillan na guitarra, tem se destacado por sua inovação na música gospel, misturando diversos ritmos e trazendo uma sonoridade única ao cenário cristão. Com uma carreira de mais de uma década, a banda continua a ser uma referência na música de adoração, renovando a fé e inspirando milhões de ouvintes.

>>>Veja vídeo abaixo: