O jovem atleta rondoniense Flavio Maia, de 17 anos e 1,93m de altura, embarcou na quinta-feira, 22, para Curitiba (PR), onde dará continuidade aos seus treinamentos com o objetivo de se tornar jogador profissional de basquete.

Morador do município de Ariquemes, Flavio Maia foi convidado a participar do Campeonato Nacional Sub-18 de Basquete 3×3 pela equipe ASBAVI/SICOOBCREDISUL de Vilhena.

Após sua participação na competição, ele recebeu o apoio do coordenador técnico da ASBAVI, Siverlô Meireles, que o indicou para integrar a equipe do Clube Duque de Caxias, em Curitiba – PR. O clube é reconhecido por seu forte trabalho na formação de atletas e atualmente disputa o Campeonato Estadual Sub-17 do Paraná.

Para Flavio, essa mudança representa um passo importante na realização de seu sonho de se tornar jogador profissional.

Siverlô Meireles, que identificou o potencial do atleta e sua determinação em seguir essa difícil carreira, intermediou o contato com o técnico do clube paranaense, que aceitou Flavio na equipe.

Flavio chega a Curitiba no início do segundo turno da competição, que se estenderá até o final do ano. Mais de 20 equipes disputam o título estadual na categoria Sub-17.