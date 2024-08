Segundo apurou a reportagem do Extra de Rondônia, na quinta-feira, 22, a guarnição da Força Tática da Polícia Militar de Colorado do Oeste recebeu informações da polícia de Cerejeiras de que dois homens, L.G.A., e R.B.R., estavam se dirigindo a Colorado, possivelmente transportando entorpecentes em uma Toyota Hilux para abastecer bocas de fumo na cidade.

Com base nessas informações, a guarnição da Força Tática acompanhou o veículo quando este entrou na cidade. Próximo à casa de P.N.S., o veículo foi interceptado. Durante a abordagem, os policiais observaram que o suspeito L.G.A., que dirigia o carro, jogou um pacote pela janela do veículo. O pacote, posteriormente, foi constatado como contendo substância aparentando ser maconha, com peso aproximado de 120 gramas.

Ainda no decorrer da ocorrência, um policial que estava em campana na casa de P.N.S., presenciou quando um veículo parou em frente ao imóvel. O condutor desceu, e, no meio da rua, recebeu o entorpecente e entregou dinheiro em troca. O policial deu voz de prisão aos envolvidos, e a guarnição da Força Tática chegou para apoiar a abordagem ao condutor do carro, L.L.P., encontrando em sua posse uma porção de substância aparentando ser pasta base de cocaína (crack).

Durante a incursão na residência de P.N.S., os PMs encontraram uma balança de precisão, 37 gramas de substância aparentando ser crack e R$ 963,00 em dinheiro. A suspeita afirmou que estava esperando L.G.A., a quem se referiu como “patrão”, para quitar uma dívida de drogas no valor de R$ 800,00, dinheiro já separado para o pagamento.

Além disso, P.N.S., confirmou aos policiais que L.G.A., abastecia as bocas de fumo de Colorado há aproximadamente um ano.

Ainda durante a ocorrência, os militares de Cerejeiras foram à residência de L.G.A., que havia sido monitorado ao sair de sua casa e se deslocar para Colorado, onde foi abordado e preso. Na casa do suspeito, a guarnição, autorizada por sua amásia, encontrou uma pistola Beretta preta com um carregador e seis munições intactas. Em cima da geladeira, em um pote de plástico, foram encontrados 22 gramas de substância análoga à pasta base de cocaína (crack), além de uma faca com resquícios de entorpecentes e uma balança de precisão também com vestígios de drogas.

Foi também encontrado um caderno que supostamente servia como registro de contabilidade do tráfico de drogas. Além disso, a guarnição encontrou R$ 3.217,00 em espécie, um dólar americano, quatro balanças de precisão e vários itens de procedência duvidosa, como uma furadeira Makita, uma chave de impacto Milwaukee e cinco fontes, sem apresentação de nota fiscal.

Diante dos fatos, a mulher foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras.