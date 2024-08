Suely Deiró, moradora de Vilhena há 42 anos, é candidata a vereadora pelo partido Democracia Cristã (DC) nas próximas eleições.

Evangélica desde a infância e membro ativo da Igreja Assembleia de Deus, Suely acumula mais de 15 anos de experiência na política, tendo atuado como assessora de prefeitos e deputados.

Agora, ela enfrenta pela primeira vez o desafio de concorrer a uma cadeira na Câmara Municipal de Vilhena, mostrando-se preparada tanto para a campanha quanto para o exercício do mandato.

Em visita à redação do Extra de Rondônia, na manhã desta sexta-feira, 23, Suely falou sobre as ações que já desenvolveu na cidade ao longo de sua trajetória. Ela destacou sua atuação como diretora do Centro de Saúde Leonardo, onde foi reconhecida por sua eficiência na gestão, recebendo inclusive elogios do Ministério Público pela regularidade documental do centro.

Além disso, Suely mencionou suas contribuições na área da educação, como a obtenção de uma sala de computação para a Escola Felipe Rocha, a reforma da Escola Vilma Vieira com emenda de R$ 350 mil, e a biblioteca para a Escola Martinho Lutero. Ela também destacou sua atuação no esporte, conseguindo materiais esportivos para a Escola de Karatê “Pequeno Dragão”, beneficiando mais de 150 crianças carentes.

Na área rural, Suely auxiliou várias associações, conseguindo equipamentos como trator e espalhador de calcário através de emendas. Ela também colaborou em Nova Conquista, garantindo uniformes para três times de futebol e outros equipamentos agrícolas.

Durante a entrevista, Suely enfatizou que sua candidatura visa facilitar ainda mais o acesso da população aos recursos e serviços públicos. “Eu já presto um trabalho grande para a população de Vilhena há 42 anos, e, como vereadora, poderei abençoar ainda mais a cidade”, afirmou.

Sobre a atual gestão da Câmara Municipal, Suely expressou que há muito a melhorar. Ela mencionou que, apesar de ter amigos pessoais entre os vereadores, percebeu uma baixa produtividade por parte da Câmara. Em contrapartida, ela ressaltou as realizações concretas que já conquistou para a comunidade, e disse estar pronta para continuar esse trabalho no Legislativo.

Suely também elogiou o trabalho do atual prefeito de Vilhena, afirmando que sua gestão contribuiu para o avanço da cidade. “Gosto muito do trabalho dele, e acredito que Vilhena avançou bastante”, disse.

Finalizando, Suely pediu aos eleitores que avaliem o que ela já fez pela comunidade, principalmente em benefício de crianças, idosos e mulheres, e destacou que, com o respaldo de um mandato, poderá fazer ainda mais por Vilhena. “Sou ficha limpa, sem nenhum processo na Justiça. Continuarei visitando escolas, entidades e associações, captando demandas e buscando soluções”, concluiu.