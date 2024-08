O Governo de Rondônia, por meio da Polícia Militar e em conjunto com o Ministério Público de Rondônia (MPRO), desencadeou nas primeiras horas desta sexta-feira (23/08) a Operação Audácia III, que teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão em diversos locais de Porto Velho. A ação mobilizou um efetivo de mais de 70 policiais.

O nome “Operação Audácia” faz referência à maneira como os investigados se exibiam abertamente nas redes sociais, mostrando armas de fogo, dinheiro e drogas, sem se preocupar com as repercussões negativas e com o conhecimento das forças de segurança pública, demonstrando uma aparente certeza de impunidade.

A operação contou com a colaboração de várias instituições e agências de segurança, incluindo o Ministério Público de Rondônia, Tribunal de Justiça de Rondônia, Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC), Polícia Militar de Rondônia, Polícia Civil de Rondônia e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Já nas primeiras horas da manhã, a operação passou por vários locais da capital para cumprir os mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça, a pedido do Ministério Público de Rondônia. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e o Grupo de Atuação Especial de Segurança Pública (GAESP), em conjunto com a SESDEC, informaram que, até o encerramento da primeira fase da operação, sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

Segundo o Ministério Público, o principal objetivo da operação é cumprir os sete mandados de busca e apreensão autorizados pelo Poder Judiciário, como parte de um Procedimento Investigatório Criminal (PIC) instaurado pelo MPRO para apurar a suposta prática de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/2006) e de constituição ou integração de organização criminosa (art. 2º, §§2º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013), atuante em Porto Velho.

O tenente-coronel Jairo, comandante da operação, ressaltou a importância desse esforço conjunto para garantir a segurança e a ordem. “A capital teve uma operação envolvendo várias especializadas. Com base no levantamento do setor de inteligência do Ministério Público, Polícia Militar e Polícia Civil, foi possível identificar sete pessoas alvos de mandados de busca e apreensão, todos cumpridos com sucesso”, explicou.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Regis Braguin, destacou a integração das forças de segurança, evidenciando a cooperação entre diferentes entidades para combater a criminalidade. “A cooperação das forças de segurança do estado tem alcançado resultados positivos. O cruzamento de informações fornece ao policial as condições ideais para desmantelar organizações criminosas, sem deixar espaço para erros”, concluiu.