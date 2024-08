Na tarde da última terça-feira, 20 de agosto, um episódio de violência chocou os moradores de Vilhena, Rondônia, quando uma fotógrafa foi agredida enquanto trabalhava na Praça Ângelo Spadari, no Centro da cidade (leia mais AQUI).

A vítima, Karla Schmohl, de 22 anos, foi atacada por L.A.O., um morador de rua de 32, que utilizava um objeto semelhante a um porrete de plástico com cerca de um metro de comprimento.

Karla, moradora de Vilhena, compartilhou sua experiência nas redes sociais, alertando a população sobre os perigos que podem ocorrer em espaços públicos. Em um vídeo divulgado após o incidente, ela descreveu como, enquanto realizava um trabalho particular, foi surpreendida pelo agressor. “De repente, começaram a gritar meu nome. O homem estava com um pau erguido e iria me bater”, relatou a fotógrafa, que instintivamente ergueu o braço para se defender. No entanto, o impacto do golpe foi tão forte que resultou em uma fratura grave no cotovelo direito, que agora exigirá uma cirurgia.

Visivelmente abalada, Karla utilizou o vídeo para alertar seus seguidores sobre os riscos de frequentar locais públicos, especialmente em áreas onde há presença de moradores de rua ou andarilhos. “Tomem cuidado para não se machucarem vocês”, aconselhou, reforçando a necessidade de atenção e precaução nesses espaços.

Ainda na manhã do mesmo dia, antes do ataque à fotógrafa, o suspeito, que vive em situação de rua, havia causado um incêndio na lateral da Avenida Celso Mazutti, próximo à rodoviária de Vilhena, o que gerou grande preocupação entre empresários e moradores da região. O incêndio foi rapidamente controlado graças à ação de um motorista de caminhão-pipa que passava pelo local no momento em que as chamas se alastravam.

Após o ataque a Karla, o suspeito foi detido pelo Coronel Bueno, do Corpo de Bombeiros, que estava nas proximidades e conseguiu conter o agressor até a chegada da Polícia Militar. Contudo, a decisão das autoridades de liberar o homem logo após sua detenção gerou indignação entre os moradores, que agora questionam a segurança em suas comunidades.

>>>Veja o desabafo da vítima em vídeo abaixo:

