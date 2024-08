P.F.S., de 37 anos, suspeita do homicídio ocorrido em Chupinguaia no dia 26 de julho deste ano, onde a vítima, David Araújo da Costa, de 35 anos, foi esfaqueada ao intervir em um desentendimento entre duas mulheres, vindo a falecer após ficar 24 dias internado no Hospital Regional de Vilhena, se apresentou voluntariamente no quartel da Polícia Militar (PM) daquela cidade e confessou o crime (leia mais AQUI).

No entanto, os militares entraram em contato com a delegacia da Polícia Civil de Vilhena e foram orientados por um delegado que, por não haver um mandado de prisão expedido contra ela, a suspeita deveria ser liberada.

O caso segue sob investigação, e as autoridades continuam a reunir provas e depoimentos para determinar os próximos passos no processo.