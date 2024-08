Na noite de sábado, 24, um adolescente e sua mãe procuraram a delegacia de Polícia Civil de Vilhena para denunciar uma agressão supostamente cometida por um professor, que também atuava como técnico da equipe de futsal do jovem, durante uma partida do interclasse na escola Álvares de Azevedo, em Vilhena.

Segundo informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o adolescente discordou de uma decisão do árbitro em um lance e, ao questionar o professor sobre a ação do juiz, o técnico teria solicitado ao árbitro que expulsasse o estudante.

Ainda de acordo com o relato do adolescente, após o ocorrido, o professor teria dito “lugar de chorar é em casa” e, em seguida, lhe dado um chute no ombro. Dois alunos teriam testemunhado o fato.

O estudante também relatou que procurou a orientadora da escola e contou o ocorrido. O professor foi então chamado para dar explicações, confirmou o incidente e deixou o local visivelmente irritado.

A mãe do adolescente manifestou a intenção de representar criminalmente contra o professor.

O Extra de Rondônia deixa o espaço aberto caso o professor envolvido deseje se pronunciar sobre o assunto.