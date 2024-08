Com apoio contínuo e realização das edições mensais do Feirão “Limpa Nome”, o governo de Rondônia tem ajudado os rondonienses a superarem o endividamento.

Este ano, por meio das edições do Feirão, foram negociados um total R$ 4.789.447,72 (quatro milhões, setecentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos), nas quatro ações realizadas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Rondônia (Procon-RO) nas regiões de Porto Velho, Vilhena, Pimenta Bueno e Rolim de Moura, chegando a atender 1.532 pessoas.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha ressaltou a importância do apoio à população para superar a condição de endividamento. “O governo de Rondônia tem um Procon atuante e presente em todo o estado para auxiliar as famílias a terem condições de pagar dívidas, e reconstruírem uma situação financeira saudável, fortalecendo assim, a qualidade de vida da população, e um ambiente econômico forte no estado.’’

PROGRAMAÇÃO

As próximas edições do Feirão Limpa Nome já têm data para acontecer. Ne domingo, 25, é a vez de Ji -Paraná receber o Feirão “Limpa Nome”.

Os interessados em auxílio nas negociações de débitos devem comparecer ao local com documento oficial com foto (RG, CNH ou Carteira Funcional); Comprovante de endereço atualizado; Comprovante com informações da dívida, e nos casos em que o cidadão não possua o comprovante do débito, será realizada uma consulta local para identificação.

Em setembro, o Feirão Limpa Nome será realizado em Ariquemes; outubro em Alta Floresta do Oeste; e em dezembro, em Porto Velho.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

De acordo com o coordenador estadual do Procon, Yan Gabriel, o Feirão “Limpa Nome” é uma iniciativa que busca trazer o consumidor endividado de volta ao mercado de consumo, dando condições e instruções para alcançar uma situação financeira saudável.

‘‘Durante o Feirão, uma variedade de credores e empresas participantes oferecem condições especiais para a negociação de dívidas. Essas condições podem incluir descontos significativos, parcelamentos mais acessíveis e facilidades de pagamento’’, afirmou o coordenador.

O Feirão “Limpa Nome” conta com apoio e parcerias de diversas empresas de segmentos distintos, como bancos, setor de eletrodomésticos, telecomunicação, energia elétrica e companhias de água.

SERVIÇOS

O governo de Rondônia, por meio do Procon atua no apoio ao consumidor, além o auxílio na negociação de dívidas por meio do Feirão “Limpa Nome”, com instruções sobre Educação Financeira, funciona como intermediador em conflitos entre consumidores e empresas, e ainda recebe e apura reclamações sobre a cobranças indevidas ou práticas abusivas de crédito pelo procon.ro.gov.br.