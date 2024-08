O Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA e a Faculdade Metropolitana de Rondônia, com mais de 25 anos de história e reconhecidos por transformar vidas através da educação superior, estão marcando presença na Expovel deste ano.

Durante o evento, as instituições apresentam ao público seus principais cursos, oferecendo uma oportunidade única para os visitantes conhecerem de perto as opções de formação que têm impulsionado carreiras e mudado vidas na região.

O estande do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA e da Faculdade Metropolitana de Rondônia tem sido um dos mais movimentados da feira, atraindo a atenção de jovens e adultos interessados em ingressar no ensino superior. Além das informações sobre os cursos, os visitantes têm a chance de conversar com representantes das instituições, tirar dúvidas e receber orientações sobre os processos seletivos.

As inscrições para o Vestibular Geral 2024.2 seguem abertas até o final do mês de agosto podem ser feitas pelo site vemprafimca.com.br. Já o Vestibular de Medicina 2025 da Faculdade Metropolitana pode ser acessado pelo site vemprafimca.com/metropolitana. Essa é uma oportunidade para aqueles que desejam iniciar uma nova jornada acadêmica e profissional em uma das instituições mais respeitadas do estado.

O estande tem sido um local de aprendizado e descoberta para os pequenos visitantes, que se encantam com os materiais e trabalhos expostos pelos acadêmicos.

A exposição inclui uma mostra especial das áreas de Agronomia e Zootecnia, com destaque para caixas entomológicas e diversos tipos de sementes que são essenciais para a agropecuária em nosso estado. A Medicina Veterinária também está em evidência, com informações valiosas sobre a mastite bovina, um tema crucial para a saúde animal e a produção leiteira.

Outro destaque importante foi a presença dos diretores presidentes do grupo educacional, Dr. Aparício Carvalho de Moraes e Dra. Maria Silvia Fonseca Ribeiro de Moraes. Ambos estão acompanhando de perto as atividades no estande, interagindo com os visitantes e reforçando o compromisso das instituições com a excelência na educação superior.

A participação do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA e da Faculdade Metropolitana de Rondônia na Expovel demonstra não apenas a força e a influência das instituições na região, mas também seu compromisso contínuo em oferecer educação de qualidade e acessível para todos. Com um legado de mais de duas décadas, o grupo educacional continua a ser uma referência para aqueles que buscam transformar suas vidas através do conhecimento.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>