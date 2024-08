Em comemoração ao Dia do Soldado, celebrado em 25 de agosto, o 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM), com sede em Ji-Paraná, em parceria com a O2Run, promoveu na manhã deste domingo a 4ª edição da Corrida e Caminhada do Soldado.

O evento, que já se tornou uma tradição na cidade, contou com mais de 350 inscritos que se desafiaram em um percurso de 5 km.

A corrida foi dividida nas categorias Elite, Geral e Militar, com subdivisões em masculino, feminino e veteranos. Todos os participantes que completaram o percurso receberam medalhas, enquanto os cinco primeiros colocados de cada categoria foram premiados com troféus. Além disso, os três melhores de cada categoria receberam premiação em dinheiro.

A comunidade de Ji-Paraná marcou presença em peso, demonstrando apoio à iniciativa e à Polícia Militar. Famílias inteiras participaram do evento, reforçando o clima de confraternização e celebração.

O tenente-coronel PM Edvaldo Elias, comandante do 2º BPM, destacou a importância de eventos como este para fortalecer os laços entre a Polícia Militar e a população. “Essa é uma oportunidade de trazer a comunidade para dentro do quartel, criando uma relação mais próxima e de confiança mútua”, afirmou.

A 4ª Corrida e Caminhada do Soldado foi mais um exemplo de como o esporte pode unir as pessoas e promover valores de cidadania e respeito.