Com o crescimento dos cassinos online, o Bingo, que é um jogo muito popular, se expandiu nesse segmento. Bingo é um jogo antigo e muito popular no Brasil, onde as bolas ficam dentro de um globo e são sorteadas e os jogadores vão marcando pontos em sua cartela.

Devido ao crescimento dos cassinos online, o jogo passou a ser jogado de forma virtual e atualmente é possível jogar bingo ao vivo e existem diferentes formas de vencer, aprender a jogar é muito simples, confira as regras.

Regras do Bingo online

Como dito acima, no Bingo os números ficam em bolas dentro de um globo e são sorteados aleatoriamente, o objetivo do jogo é preencher sua cartela para receber um prêmio. Os jogos de Bingo podem ter variações, porém possuem regras simples, baseado em princípios básicos, veja abaixo quais são:

A cartela possui 25 espaços, 1 curinga (já preenchido) e 24 espaços em brancos que devem ser preenchidos;

Para jogar, os jogadores podem comprar de 1 a 4 cartelas;

O jogador completa a cartela, de acordo com os números que vão sendo sorteados.

Ao completar uma linha, coluna ou padrão específico, diga “Bingo!” para ganhar os seus prêmios, baseado nos multiplicadores do jogo.

Cada sala online, pode ter diferentes variações no padrão de sorteio, velocidade de sorteio, quantidade de números a serem sorteados e possibilidade de vitória, é importante ler as regras da sala para aprender.

Como jogar Bingo online

Assim que estiver dominando as regras do jogo, já estará apto a se divertir jogando. Para começar a jogar Bingo ao vivo por dinheiro, basta entrar em uma sala do jogo em um cassino online. Siga as instruções abaixo para começar a jogar:

Se registre em um cassino online. Escolha um site online para começar a jogar e efetue o seu registro, informando alguns dados pedidos, em seguida faça um depósito. Escolha uma sala para jogar. No cassino escolhido, vá para a seção de jogos e escolha uma sala para jogar, cada sala tem diferentes temas e prêmios, escolha a que mais te agrada. Compre suas cartelas. Compre de 1 á 4 cartelas para jogar, o preço é de acordo com a sala escolhida. Comece o jogo. Com as suas cartelas já compradas, aguarde os números serem sorteados e marque em sua cartela (basta clicar no mesmo para marcar), caso o número presente nela seja sorteado.

O jogador que conseguir marcar todos os números da cartela, antes dos outros jogadores, será o vencedor e receberá um prêmio.

Algumas salas oferecem a possibilidade de testar o jogo gratuitamente pelo modo de demonstração, isso é importante para quem ainda não conhece o jogo e quer entender mais como funciona, antes de jogar por dinheiro real, mas as salas de Bingo ao vivo não possuem modo de demonstração.

Considerações finais

Não é por acaso que jogos de Bingo fazem sucesso há tanto tempo, essa competição com outros jogadores para preencher a cartela primeiro e a aleatoriedade do sorteio, torna o jogo muito divertido e emocionante.

Vale a pena jogar Bingo ao vivo, porém se lembre que é para ser uma opção de entretenimento, jogue por dinheiro real com responsabilidade, para que não perca a diversão.