À medida que as eleições municipais se aproximam, o clima político em Rondônia intensifica-se, ganhando vigor. O Partido Liberal (PL), sob a liderança do presidente de honra, o ex-presidente Jair Bolsonaro, está em plena ação em todo o país.

Recentemente, municípios de Rondônia receberam visitas importantes, como a do deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL/RO), que percorreu diversas cidades, incluindo Porto Velho, Guajará-Mirim e Ariquemes.

As visitas não foram meramente protocolares. Para o deputado Coronel Chrisóstomo, que há anos se dedica à política em Rondônia, este esforço é pessoal. “Tenho acompanhado de perto a política municipal do meu estado, visitando o máximo de municípios. A luta incessante do Partido Liberal é para que tenhamos o maior número de representantes nas câmaras municipais, formando uma base forte, honrada, de qualidade, competitiva e extremamente representativa. Sabemos que precisamos de ajustes e de pessoas sérias que continuem defendendo nossos princípios e, principalmente, nosso povo nos municípios”, afirmou o deputado, destacando a importância de uma seleção criteriosa de candidatos.

O PL enfrenta agora o desafio de eleger o maior número possível de representantes entre mais de 900 pré-candidatos, que disputarão vagas em 52 municípios, desde prefeitos até vereadores. Cada escolha é carregada de significado, pois o partido busca formar uma base sólida e comprometida com a direita conservadora, capaz de representar com integridade os interesses locais.

Para os eleitores de Rondônia, a participação do deputado Coronel Chrisóstomo será crucial. Embora o número total de eleitores aptos só seja conhecido em outubro, a preparação já está em andamento, com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) trabalhando para garantir um pleito justo e organizado em todo o Brasil.

As eleições municipais deste ano, realizadas em todo o Brasil, exceto no Distrito Federal, prometem ser uma disputa acirrada. Para analistas políticos, essas eleições servirão como um termômetro para as eleições majoritárias de 2026, indicando possíveis rumos para o cenário político nacional.

O que está em jogo, no entanto, vai além de números ou previsões. Para líderes do PL, como o deputado Coronel Chrisóstomo, “trata-se de uma oportunidade de reforçar os valores do partido e garantir que as vozes das comunidades de Rondônia sejam ouvidas e respeitadas”, afirmou o parlamentar.